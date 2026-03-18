Diogo Tomas col sigaro e la birra in tv per la promozione dell’ADO Den Haag: “Sono quello che sono”

Diogo Tomas si prende la scena a modo suo dopo la promozione dell’ADO Den Haag in Eredivisie. Il difensore finlandese, infatti, si è presentato nell’area delle interviste flash in diretta televisiva con un sigaro acceso e una birra in mano, regalando uno show tanto spontaneo quanto fuori dagli schemi.

Un momento diventato immediatamente virale, simbolo perfetto della gioia di una squadra che ha centrato un obiettivo importante con largo anticipo. L’ADO Den Haag ha conquistato la promozione grazie al successo casalingo per 1-0 contro lo Jong Utrecht, tornando così in Eredivisie dopo la retrocessione del 2021, che aveva interrotto una lunga permanenza nella massima divisione olandese.

Visibilmente euforico, Tomas non ha nascosto il suo entusiasmo davanti alle telecamere: "Io sono quello che sono. Il futuro? Tutto è possibile, mi piace stare qui. Mi piacciono i ragazzi, andrei in guerra con loro". Parole che raccontano il forte legame con il gruppo, al di là di una stagione vissuta più ai margini.

Diogo Tomas festeggia in tv col sigaro in bocca e la birra in mano la promozione dell’ADO Den Haag

Diogo Tomas festeggia col sigaro in bocca e la birra in mano in diretta tv il ritorno in Eredivisie dell’ADO Den Haag: un momento che è diventato virale in poche ore in Olanda e in tutta Europa.

Il difensore centrale ha trovato poco spazio in campionato, restando spesso in panchina come accaduto anche nella gara decisiva: nonostante ciò, il suo ruolo nello spogliatoio e il carisma dimostrato nei momenti chiave lo hanno reso uno dei volti più amati dai tifosi.

Il suo contratto è in scadenza e il futuro resta incerto, ma la notte della promozione ha rafforzato ulteriormente il rapporto con ambiente e compagni. Tra sigaro, birra e dichiarazioni senza filtri, Tomas ha incarnato alla perfezione lo spirito di una squadra che è tornata a sognare in grande.