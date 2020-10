Il Milan batte un altro colpo di mercato. Le ultime notizie sulle trattative dei rossoneri raccontano dell'operazione chiusa con il Manchester United per Diogo Dalot. Missione compiuta dunque da parte del club del capoluogo lombardo che ha superato la Roma, altra società molto interessata alle prestazioni del giovane esterno destro portoghese. La formula del trasferimento è quella del prestito secco, senza opzioni per il riscatto.

Diogo Dalot al Milan, la formula dell'operazione di mercato

Diogo Dalot giocherà con la maglia del Milan in questa stagione. Dopo aver superato, praticamente all'ultima curva la Roma, i rossoneri hanno trovato l'accordo con il Manchester United per l'acquisto a titolo temporaneo del terzino destro. Il classe 1999 oggetto di un affondo deciso da parte del Milan nelle ultime ore si trasferirà alla corte di Pioli con la formula del prestito secco senza opzioni per il riscatto (non è stato trovato l'accordo con i Red Devils) . Secondo quanto riportato da Sky nella giornata di domani, Dalot arriverà a Milano dove ad attenderlo ci saranno le visite mediche ultimo step formale prima dell'inizio della sua nuova avventura italiana.

Con Diogo Dalot, il Milan si assicura un altro terzino destro dopo Conti, Calabria e il giovane Kalulu. Il classe 1999 è considerato uno dei prospetti più interessanti del panorama calcistico internazionale, ma non è riuscito a trovare molto spazio all'Old Trafford. Arrivato nell’estate 2018 per 22 milioni di euro dal Porto, il classe 1999 nella scorsa stagione ha collezionato solo 11 presenze. In rossonero potrà sfoderare soprattutto le sue doti di spinta, e migliorare anche la fase di copertura che al momento rappresenta per lui una pecca. Una scommessa per Pioli, con Dalot che potrà sicuramente crescere e non poco nel campionato italiano.