La qualificazione del Milan alla fase a gironi dell'Europa League può sbloccare un ultimo colpo di mercato per i rossoneri. Come ormai chiaro da giorni, si cercherà un ultimo acquisto in difesa per completare il reparto garantendo a Pioli un numero sufficiente di alternative.

L'identikit porta ad un difensore centrale con le caratteristiche di Takehiro Tomiyasu, giocatore del Bologna: il club felsineo ha richieste molto importanti per il giapponese, ma la dirigenza del Milan l'ha messo in cima alle preferenze. Si valuta anche il profilo di Djimsiti dell'Atalanta, difficile convincere la Fiorentina a privarsi di uno tra Pezzella e Milenkovic.