La 22ª giornata di Serie A è molto importante per l'alta classifica perché presenta due big match: Napoli-Juventus, con i partenopei in grande crisi che cercano di evitare l'undicesima sconfitta stagionale e i bianconeri che invece cercano di allungare la serie positiva, e Inter-Lazio, gara che per motivi diversi entrambe non possono sbagliare. Il Milan cercherà di approfittare di questi complicati incontri delle rivali maggiori sabato sera quando sfiderà lo Spezia, avversario ostico. Il turno di campionato sarà spalmato addirittura su quattro giorni, si parte venerdì con Bologna-Benevento e si chiude con Verona-Parma.

Sono 44 i calciatori diffidati che scenderanno in campo in questo lungo turno di campionato, con il rischio di una giornata di squalifica in caso di ammonizione. Come da regolamento, chi riceverà un cartellino giallo salterà la prossima partita di campionato. Solo il Milan non ha giocatori diffidati, mentre ne ha solo uno il Napoli e che è Lozano. Danilo e Rabiot i diffidati juventini, mentre l'Inter ne ha tre di calciatori diffidati. Oltre a Barella ci sono Bastoni e Brozovic, tutti e tre in caso di nuovo cartellino giallo salterebbero il derby con il Milan del 20 febbraio. La Roma ne ha ben cinque, incluso lo spagnolo Villar. Quattro quelli della Lazio.

L'elenco dei calciatori diffidati per la 22ª giornata di Serie A