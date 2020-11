Diego Armando Maradona Junior è positivo al Covid-19. Ad annunciarlo è stato lo stesso Diego che in un video su Instagram ha annunciato come anche sua moglie sia risultata positiva dopo il tampone a cui si erano sottoposti. Non c'è pace per la famiglia Maradona che già nei giorni scorsi è stata in apprensione per le condizioni di papà Diego, il Pibe de Oro che in Argentina si è dovuto sottoporre ad un delicato e urgente intervento chirurgico alla testa per rimuovere l'edema formatosi al cervello.

Diego Armando Maradona Junior ha spiegato come sia lui che sua moglie, siano sintomatici: "Abbiamo avuto febbre, tosse e io continuo ad avere la tosse". Nel corso del video pubblicato su Instagram, Maradona Junior ha voluto anche lanciare un messaggio di responsabilità a tutti i suoi follower invitandoli a fare molta attenzione. Per poi concludere con un auspicio: "Spero di tornare negativo presto – ha spiegato su Instagram – ed essere presto tra voi".

Diego Armando Maradona junior positivo al Covid-19

Diego Junior nei giorni scorsi era rimasto in costante contatto telefonico con l'Argentina per essere sempre aggiornato sulle condizioni di salute di Maradona, suo padre, che si è dovuto sottoporre ad un'operazione delicata e urgente alla testa per rimuovere l'edema formatosi al cervello.