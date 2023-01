Diamanti segna il gol dell’anno e si ringrazia da solo: Alino dà spettacolo in campo e in TV Diamanti ha segnato un gol alla Maradona nell’ultima partita con il Western, tra l’altro pesantissimo. Poi alla sua maniera ha regalato spettacolo durante l’intervista.

A cura di Marco Beltrami

Passano gli anni ma il talento non invecchia. Una prova di questo è stata offerta da Alessandro Diamanti, che a quasi 40 primavere ha dimostrato tutta la sua classe, segnando un gol da antologia, tra i più belli dell'anno. Una perla assoluta, ancor più importante, in quanto decisiva per la sua squadra per vincere una partita difficilissima e molto pesante in chiave classifica. E l'intervista post-gara ha confermato ancora una volta quanto l'ex nazionale azzurro non sia mai banale, in campo e fuori.

Alino è uno dei punti di forza del Western United squadra che milita nel massimo campionato australiano. Gettato nella mischia a 10 minuti dal termine del confronto delicato contro il Sydney FC, l’ex di Livorno, West Sam, Brescia, Bologna, Guangzhou, Watford, Atalanta, Palermo e Perugia ci ha messo poco a rivelarsi protagonista. Sul punteggio di 0-0, Diamanti si è letteralmente inventato la rete della vittoria, calciando praticamente da metà campo. Una parabola perfetta, che non ha lasciato scampo al portiere avversario.

Esultanza speciale per l'attaccante che si è tolto la maglia e l'ha mostrata ai tifosi sottolineando il nome. E grazie alla sua marcatura alla Maradona, il Western ha interrotto una striscia negativa superando in classifica proprio il Sydney, lasciato al terzultimo posto in classifica. Si è preso la scena dunque Alino che poi nell'intervista post-partita ha regalato ulteriore spettacolo, dichiarando di avere un solo uomo da ringraziare per questo capolavoro di tecnica e furbizia? Di chi si tratta? Di sé stesso.

Queste le sue parole ai microfoni di Paramount+: "È uno dei migliori gol che ho segnato? Non lo so… so solo che me lo merito. Me lo merito perché non rinuncio a niente… sono molto felice per me, onestamente. Devo dire grazie a me stesso". E poi Diamanti ha spiegato come è nato questo eccezionale gol, svelando anche quella che è la sua filosofia: "Non ho paura di niente. Non ho paura, solo ci provo. A volte devi provare, provare qualcosa di diverso quando il gioco è pari, è dura, devi pensare fuori dagli schemi".