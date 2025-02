video suggerito

Di Francesco non ci sta dopo il rigore dato alla Roma contro il suo Venezia: "Mi sono rotto le scatole" Eusebio Di Francesco non ci sta dopo il rigore concesso alla Roma che ha permesso ai giallorossi di battere il suo Venezia al Penzo. Il tecnico dei lagunari si è sfogato in diretta: "Mi sono rotto le scatole".

A cura di Fabrizio Rinelli

Eusebio Di Francesco non ci sta dopo il rigore concesso alla Roma che ha permesso ai giallorossi di battere il suo Venezia al Penzo. Il tecnico dei lagunari si è però sfogato in diretta tv durante la classica intervista post partita su DAZN. L'allenatore dei veneti ha applaudito la sua squadra nonostante la sconfitta sottolineando come però debba fare di più in fase di realizzazione. A questo punto però Di Francesco parla proprio del penalty dato alla Roma e poi realizzato da Dybala: "Sono quei rigorini che si danno adesso – spiega -. Su questi falli mi sono rotto le scatole".

L'allenatore spiega il suo rammarico per quanto visto: "L'ho detto anche all'arbitro Zufferli ma non sopporto più che il difensore cerca di fare fallo, l'attaccante cerca di spostarla, poi magari lo sfiora ed è fallo contro – aggiunge il tecnico del Venezia -. Questa è una cosa odiosa di un calcio che va indietro invece di andare avanti ma sono stufo perché i particolari fanno la differenza e i miei ragazzi devono capirlo. Chi ha fatto fallo aveva i crampi e mi stava chiedendo il cambio, a saperlo prima..". Ma nonostante tutto DiFra crede ancora nella salvezza del Venezia.

