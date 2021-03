Un martello. È così che Alessandro Del Piero spiega il modo in cui Antonio Conte interpreta il proprio lavoro. Ti entra nella testa. Dai calciatori pretende il massimo. La partita è il campo di battaglia, quel che c'è prima è una specie di scuola d'addestramento. Conosci te stesso e puoi battere il tuo nemico, nulla è lasciato al caso. La preparazione di un incontro è maniacale, non deve (e non può) esserci spazio nelle mente per altro. Qualunque sia l'avversario, qualunque sia la squadra che allena la filosofia è sempre la stessa: dare tutto, pretendere il massimo. Un tempo gli spartani avrebbero detto "con lo scudo o sullo scudo", l'idea è più o meno quella. ‘Pinturicchio' lo conferma parlando dei nerazzurri e del modo in cui l'ex ct gestisce lavoro e rapporti all'interno dello spogliatoio.

Conte è sicuramente un allenatore che dà qualcosa in più – dice Del Piero -. È difficile che tralasci qualcosa. Con lui si analizza ogni aspetto, tutto… quello che hai appena fatto e quello che devi fare. È impegnativo lavorare con lui perché è un martello e lo sappiamo tutti. Ma questo è anche un suo pregio. Adesso ha recuperato anche Eriksen, un'arma in più nella corsa scudetto.

Concentrarsi sul presente, sulle partite e lasciare perdere tutto il resto. Nella conferenza stampa alla vigilia della gara, contro l'Atalanta che può rilanciare oppure rallentare le ambizioni scudetto, Conte è stato chiaro. In linea con quella che è la sua filosofia. Del Piero lo ha definito "martello" ma c'è un'altra frase che spiega bene quale sia il modello a cui il tecnico salentino si ispira. In un'intervista alla Gazzetta dello Sport di novembre scorso enunciò un concetto tanto semplice quanto efficace: "Quando arrivi trovi una maglia, quando vai via lasciala meglio di come l’hai trovata". Dicono così anche gli All Blacks nel rugby. E non c'è terzo tempo che tenga.