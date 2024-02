Del Piero spiazzato dalla domanda di Caressa su Allegri: “Sai che non ti risponderò mai” Alessandro Del Piero collegato durante Sky Calcio Club resta spiazzato di fronte alla domanda di Fabio Caressa riguardante Allegri e la Juventus. L’ex capitano bianconero è netto: “Sai che non ti risponderò mai”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

16 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il pareggio della Juventus in casa del Verona nell'ultimo turno di campionato rappresenta la quarta partita senza vittorie dei bianconeri che dopo il pari con l'Empoli e le sconfitte contro Inter e Udinese si fermano anche al Bentegodi. Un risultato che spiana la strada all'Inter per la conquista del primo Scudetto in nerazzurro targato Simone Inzaghi. Con una partita in meno l'Inter potrebbe davvero prendere il largo in vetta. Di questo si è parlato a Sky Calcio Club condotto da Fabio Caressa. In studio, oltre ai soliti ospiti, c'era anche Alessandro Del Piero collegato dagli States.

Spesso si è parlato, specie dopo il ribaltone societario dello scorso anno, di un suo ingresso immediato nella nuova società della Vecchia Signora con l'ex capitano della Juve a fungere da presidente. Al momento solo dei rumors che però potrebbero presto tramutarsi in realtà. Proprio Caressa nel corso del programma e dei discorsi riguardanti l'attuale momento della Juventus ha provato a stuzzicare Del Piero che è rimasto spiazzato dalla sua domanda: "Sai che non ti risponderò mai".

Del Piero in collegamento durante la diretta di ieri di Sky Calcio Club.

Una domanda che sembrava fosse proprio rivolta a lui in qualità di nuovo presidente della Juventus: "Tu lo terresti Allegri?". A questo punto Del Piero risponde di pancia: "Ma non sta a me decidere Fabio con ‘ste domande tanto lo sai che non ti risponderò mai su questa roba qua – ribadisce con forza Alex – Se un giorno dovessi decidere potrei rispondere ma se non decido niente non rispondo".

Insomma, il discorso relativo a un suo possibile ritorno alla Juventus sembra tutt'altro che fantasioso ma in questo momento Del Piero prova a dribblare qualsiasi tipo di domanda scomoda: "Ci sono delle situazioni che devono modificarsi col tempo – ha spiegato poi circa il momento della squadra – Se giochi nella Juve nell'arco dell'anno devi migliorare, non puoi essere lo stesso giocatore di quando sei arrivato, questa è la Juve".

Caressa prova a strappare una risposta a Del Piero sulla questione Allegri-Juve.

Una risposta che sembra essere una sorta di richiamo a tutta la squadra tant'è che Caressa prova a stuzzicarlo ancora: "Allora quella domanda la teniamo per quando diventi presidente". A questo punto Del Piero non risponde o fa finta di aver sentito proseguendo il suo ragionamento generale sui bianconeri: "È talmente complessa come situazione che va studiata con calma – spiega – L'anno scorso Allegri è stato eccellente come tutta la squadra e quest'anno ci sono situazioni dove i giocatori devono migliorarsi e devono anche saper essere come dei surfisti".

Del Piero critica un po' la gestione delle ultime settimane: "Ti ritrovi secondo a 2 punti dall'Inter, e devi unirti un attimino e dire: ‘È vero ragazzi che dobbiamo andare solo in Champions però un'occhiatina lì (al primo posto ndr) l'avrei data, buttiamola. Magari loro hanno una crisi, secondo me quello è un momento che hanno perso e che avrebbe reso il campionato più intenso".