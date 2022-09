Del Piero preso in giro in Inghilterra: contro l’Italia ha visto in campo un giocatore ritirato Clamorosa gaffe di Alex Del Piero, che stava commentando Italia-Inghilterra per un canale britannico: ha elogiato tra i migliori in campo un calciatore inglese che non gioca da anni.

A cura di Paolo Fiorenza

Stimatissimo non solo in Italia ma in tutto il mondo, Alex Del Piero dopo l'addio alla Juventus ha accresciuto il suo status di icona globale concludendo la carriera tra Australia e India, prima di andare a vivere negli Stati Uniti. Fluente nell'inglese, l'ex numero 10 bianconero è stato chiamato dal network britannico Channel 4 a commentare in veste di opinionista il match di Nations League tra Italia e Inghilterra andato in scena venerdì scorso a San Siro e vinto dagli azzurri per 1-0 grazie alla rete di Raspadori.

Alex Del Piero opinionista per Channel 4

Una serata amara per la nazionale dei Tre Leoni, protagonisti di una brutta prestazione e retrocessi con un turno di anticipo nella Lega B della Nations League, in virtù dell'ormai certo ultimo posto nel girone alle spalle di Ungheria, Italia e Germania. Non è un momento facile per l'Inghilterra, che non ha vinto una partita nel torneo e non segna su azione da oltre 450 minuti (in Nations League ha realizzato un solo gol su rigore con Kane nell'1-1 con la Germania a giugno), così come se la passa male il Ct Southgate, che molti tifosi vorrebbero fatto fuori prima dei Mondiali, scenario ovviamente impossibile da prendere in considerazione.

In questa situazione cupa, un momento per sorridere ai tifosi inglesi lo ha dato proprio Del Piero, autore di una gaffe che gli ha attirato grosse prese in giro sui social. Al termine della partita, ‘Pinturicchio' stava analizzando la prestazione della squadra inglese al Meazza quando ha nominato Shaun Wright-Phillips come uno dei migliori giocatori in campo da parte britannica. Peccato che il 40enne attaccante esterno, già vincitore della Premier col Chelsea, si sia ritirato nel 2019 fa e abbia giocato la sua ultima partita in nazionale 12 anni fa, nel 2010.

Nel commentare il match di Kane e compagni, Del Piero ha detto: "Per tutto il tempo in cui la squadra inglese ha pressato alta, ha avuto un paio di attacchi pericolosi, soprattutto quando Wright-Phillips ha mosso la palla". Possibile che il campione del mondo di Berlino si riferisse al pari ruolo Sterling, fatto sta che la cantonata è stata davvero grossa ed è diventata rapidamente virale sui social dove i tifosi si sono fatti beffe di Del Piero. "Ma che partita ha visto?", è stato il commento più gettonato. Chissà a cosa stava pensando il buon Alex…