Del Piero dice in perfetto inglese quello che non dice sulla TV italiana: “Tutti odiano la Juve” Alex Del Piero mercoledì sera è stato ospite della CBS e ha parlato senza filtri della penalizzazione della Juventus: “Non si può prendere una decisione così”.

A cura di Paolo Fiorenza

Alex Del Piero si disimpegna in inglese benissimo, del resto vive da anni negli Stati Uniti con la sua famiglia, in una villa meravigliosa di Los Angeles. E dunque, se in Italia siamo abituati a vederlo come opinionista sugli schermi di Sky, non è raro vederlo ospite di trasmissioni di TV anche all'estero. È accaduto mercoledì sera, quando l'ex capitano della Juventus era presente elegantissimo negli studi di ‘CBS Golazo' in una serata dedicata ovviamente a commentare le due partite di Champions League con cui si sono inaugurati i quarti di finale del torneo.

Alex Del Piero negli studi della CBS assieme a Thierry Henry e Jamie Carragher

Ma oltre alle vittorie di Milan e Real Madrid rispettivamente su Napoli e Chelsea, c'è stato spazio anche per chiedere a Del Piero la sua opinione sulle vicissitudini giudiziarie della Juve, che proprio ieri ha ricevuto la notifica della chiusura delle indagini da parte della Procura della FIGC circa gli altri filoni del processo sportivo che attendono i bianconeri (salvo che decidano di patteggiare, cosa improbabile visto che continuano a professarsi innocenti): manovre stipendi, partnership opache con altri club, rapporti con gli agenti.

Qualora, come sembra certo, la Juve finisca nuovamente a processo di fronte al Tribunale Nazionale federale (e poi eventualmente alla Corte d'Appello) per rispondere dell'accusa di aver truccato i bilanci e dunque alterato la competizione sportiva con "slealtà", rischierebbe un'ulteriore penalizzazione in aggiunta a quella di 15 punti inflittale per il primo filone sulle plusvalenze fittizie, sulla quale sarà chiamato a pronunciarsi il Collegio di Garanzia del CONI – dopo il ricorso bianconero – il prossimo 19 aprile.

E proprio su questa penalizzazione, che al momento pone la Juve lontano dalla qualificazione alla prossima Champions League, la conduttrice di ‘CBS Golazo' sollecita il parere di Del Piero. L'ex bandiera bianconera fa una premessa che probabilmente ai microfoni italiani non avrebbe detto: "Sì, c'è la possibilità che quei punti vengano restituiti, ma la prima cosa che bisogna dire è che in Italia tutti odiano la Juve, per comprendere completamente qual è lo scenario".

Poi Del Piero attacca la sentenza della Corte Federale: "In questo particolare momento non puoi prendere una decisione a stagione in corso. Dovresti andare avanti, fare quello che devi fare e se qualcuno ha sbagliato decidere nella prossima stagione cosa fare. Togliere 15 punti nel mezzo della stagione, forse ne tornano indietro 10, chi lo sa… è un po'… anche per le altre squadre. Se le restituiscono i punti, la Juve è seconda. Dunque sono montagne russe e penso che la Juve, Allegri e la squadra, stiano facendo molto bene".

In studio c'è anche Thierry Henry, secondo il quale Del Piero non può non avere un ruolo dirigenziale apicale nella Juventus futura. A precisa domanda su una eventuale carica di presidente Pinturicchio non si tira indietro: "Ci sono molte voci ovviamente. Io non dico sì o no, perché è una cosa enorme, ma come ho già detto in passato il mio cuore è lì…".