Procura FIGC chiude le indagini sulla Juve per la manovra stipendi: “Violata la lealtà sportiva” Il procuratore federale Chinè ha contestato al club bianconero la violazione del principio di lealtà sportiva (articolo 4.1)

A cura di Alessio Pediglieri

La procura della Figc ha notificato alla Juventus la chiusura delle indagini per l'inchiesta sulla "manovra stipendi", che riguardano anche le partnership e gli agenti, contestando al club l'articolo 4 del Codice sportivo, cioè la violazione del principio di lealtà sportiva, andandosi ad aggiungere al primo filone, sulle plusvalenze. Le posizioni degli altri sei club coinvolti nelle indagini e che sono Sampdoria, Atalanta, Sassuolo, Udinese, Bologna e Cagliari, saranno valutate dopo la chiusura delle rispettive indagini da parte della magistratura.

La contestazione fatta dal procuratore federale Giuseppe Chiné si va ad aggiungere così alle plusvalenze che sono oggetto di altre indagini, per le quali il 19 aprile ci sarà un giudizio di legittimità del Collegio di Garanzia del Coni che si dovrà esprimere sulla attuale penalizzazione di 15 punti per i bianconeri.

Ma cosa dice di preciso l'articolo 4 che la Juventus avrebbe violato? Nel Codice di Giustizia sportiva della FIGC l'articolo in questione tratta delle "obbligatorietà" dei soggetti coinvolti, che "sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva", come riporta il Comma 1.

In caso di violazione, il comma 2 evidenzia che i soggetti saranno sottoposti all'applicazione delle "sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h)". Di cosa si tratta? Andando a vedere l'articolo in questione "Sanzioni a carico delle società", l'importanza della pena è commisurata al reato contestato. Si passa da una semplice "ammonizione" fino alla "retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza o di qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria; la retrocessione all’ultimo posto comporta comunque il

passaggio alla categoria inferiore".

La Juventus, per i reati contestati è stata punita con -15 punti in classifica, applicando il Comma g) dell'articolo 8: "penalizzazione di uno o più punti in classifica; se la penalizzazione sul punteggio è inefficace in termini di afflittività nella stagione sportiva in corso è fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente"