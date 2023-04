Cosa rischia la Juventus nella classifica di Serie A per l’indagine sulla manovra stipendi Cosa rischia la Juventus per gli sviluppi dell’inchiesta sulla “manovra stipendi”? Ecco gli scenari, con le sanzioni che vanno dall’ammonizione alla possibile esclusione dal campionato. In caso di pesante penalizzazione decisiva la valutazione sull’afflittività.

A cura di Marco Beltrami

Cosa rischia la Juventus per gli sviluppi dell'inchiesta sulla "manovra stipendi"? La procura della Figc ha notificato al club bianconero la chiusura per le indagini sulla vicenda relativa appunto a stipendi, partnership e agenti, con il procuratore Chiné che tra le altre cose contesta anche alla Vecchia Signora la violazione del principio di lealtà sportiva per i tre filoni.

Una contestazione che si aggiunge alla questione delle plusvalenze per cui la Juventus è stata già punita con una penalizzazione di 15 punti in classifica nel campionato in corso, e per cui è previsto il 19 aprile un giudizio di legittimità del Collegio di Garanzia del Coni. Mentre la società del capoluogo piemontese avrà due settimane di tempo per presentare le sue controdeduzioni, ecco a cosa potrebbe andare incontro.

In caso di riscontro della violazione, bisogna fare riferimento alle sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h) del codice di Giustizia Sportiva. Per questo si va da una semplice ammonizione, fino all'esclusione "dal campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria con assegnazione da parte del Consiglio federale ad uno dei campionati di categoria inferiore". Ecco tutti gli scenari possibili per la Juventus:

a) ammonizione;

b) ammenda;

c) ammenda con diffida;

d) obbligo di disputare una o più gare con uno o più settori privi di spettatori;

e) obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse;

f) squalifica del campo per una o più giornate di gara o a tempo determinato fino a due anni;

(g) penalizzazione di uno o più punti in classifica; se la penalizzazione sul punteggio è inefficace in termini di afflittività nella stagione sportiva in corso è fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente;

h) retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza o di qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria; la retrocessione all'ultimo posto comporta comunque il passaggio alla categoria inferiore;

(I) esclusione dal campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria, con assegnazione da parte del Consiglio federale ad uno dei campionati di categoria inferiore;

Il rischio concreto per la Juventus è quello di una pesante penalizzazione in classifica, sulla scia di quanto accaduto per la questione plusvalenze. E dunque il punto g che recita "penalizzazione di uno o più punti in classifica; se la penalizzazione sul punteggio è inefficace in termini di afflittività nella stagione sportiva in corso è fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente".

Ma per la procura qual è il confine dell'afflittività? Ovvero i punti di penalizzazione dovranno essere tali da garantire per la Juventus un'esclusione dalle coppe, o addirittura un'esclusione dalla Serie A? In relazione a questo potrebbero essere determinate le pene.

La palla ora passa dunque alla Juventus che potrebbe anche decidere di patteggiare. In questo scenario le sanzioni potrebbero anche essere drasticamente ridotte, fino ad un massimo della metà di quelle previste, se il patteggiamento si concretizzasse prima dei deferimenti. In caso di processo ordinario invece e muro contro muro, i tempi si allungherebbero fino al termine del campionato.