De Zerbi sul sorteggio del Brighton contro la Roma in Europa League: “Posso dire solo una cosa” De Zerbi ha commentato il sorteggio del Brighton contro la Roma agli ottavi di finale di Europa League: “Se vogliamo arrivare lontano in questa competizione dobbiamo vincere contro la Roma e contro qualsiasi altra squadra”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

14 CONDIVISIONI condividi chiudi

Roberto De Zerbi ha parlato del sorteggio del Brighton contro la Roma agli ottavi di finale di Europa League. In conferenza stampa ha risposto ad una domanda legata all'accoppiamento delle Seagulls con i giallorossi: “Posso solo dire che sarà sicuramente difficile contro i giallorossi, ma se vogliamo arrivare lontano in questa competizione dobbiamo vincere contro la Roma e contro qualsiasi altra squadra".

Belle parole per Daniele De Rossi: "De Rossi è un mio amico, le nostre figlie sono grandi amiche e ho grande stima per lui. Sapevo da prima che lavorasse alla Roma che poteva essere un grande allenatore, perché da giocatore ha dimostrato un carattere incredibile e perché suo padre è un allenatore. Vive il calcio come me, ha un grande cuore e siamo amici. Ma spero di vincere".

L’allenatore del Brighton ha, però, provato a non spostare il focus dai prossimi impegni della sua squadra: "Resto concentrato sulla gara di Premier con l’Everton e poi penserò alla FA Cup, soltanto dopo lavoreremo sulla Roma e sull’Europa League”.

Il Brighton per la prima volta nella sua storia sta partecipando ad una competizione europea dopo l'exploit dello scorso anno in Premier League: i Seagulls sono arrivati al sesto posto e hanno staccato il pass per l'Europa League in maniera del tutto inaspettata.

Il percorso della squadra di Roberto De Zerbi è stato perfetto alla prima apparizione continentale e nel girone formato da Olympique Marsiglia, AEK Atene e Ajax è arrivato un primo posto per Dunk & co che ha mandato in estasi tutta la tifoseria e l'opinione pubblica inglese. La matricola ha mandato avuto la meglio su due club (OM e Ajax) che hanno una storia prestigiosa e ora al Community Stadium non vogliono smettere di sognare.

Pochi giorni fa per le strade di Brighton è comparso un gigantesco murales in omaggio a Roberto De Zerbi e l'associazione che ha promossa quest'opera ha descritto così l'iniziativa: "L'uomo che ha compiuto questi miracoli è ora giustamente celebrato sulle mura della città come segno della nostra devozione, amore e passione".

Prima di incontrare la Roma in Europa League il Brighton di RDZ dovrà affrontare l'Everton e Fulham in Premier League e il Wolverhampton in FA Cup. Tra la gara d'andata e quella di ritorno le Seagulls affronteranno il Nottingham Forest in casa. Impegni non semplicissimi.