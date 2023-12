De Zerbi non guarda il rigore della storica qualificazione al Brighton: la tensione è alle stelle De Zerbi non riesce a guardare il calcio di rigore che vale la storica qualificazione al Brighton alla fase ad eliminazione diretta dell’Europa League: la tensione è alle stelle.

A cura di Vito Lamorte

Il Brighton di Roberto De Zerbi si è qualificato alla fase ad eliminazione diretta dell'Europa League con un turno d'anticipo e nell'ultima gara del girone contro l'Olympique Marsiglia si giocherà l'ultimo turno. A mettere il sigillo sul passaggio del turno di ha pensato Joao Pedro, realizzando un calcio di rigore al minuto 55.

Proprio in occasione del penalty decisivo un video diffuso da TNT Sports mostra come De Zerbi non guardi la trasformazione dagli undici metri del suo attaccante per la tensione: il tecnico bresciano tira un sospiro di sollievo solo quando vede la sua panchina esultare e i tifosi inglesi in trasferta alll'Opap Arena esplodere per la gioia.

De Zerbi non ha fatto nessun gesto dopo la rete ma si è spostato ai margini della sua area tecnica per continuare a seguire la partita. C'era grande tensione per la posta in palio e l'andamento della gara è stato molto complicato per gli inglesi, così come ha confermato lo stesso manager dei Seagulls.

Dopo il fischio finale RDZ ha dichiarato: "L'AEK Atene è stata migliore di noi, ma è la prima volta da quando sono al Brighton che vinciamo una partita in questo modo. Non abbiamo giocato alla nostra maniera ma con grande carattere, grande anima e grande passione". Soddisfazione per il risultato, quindi, ma non troppo per la prestazione.

Il Brighton partecipa per la prima volta ad un torneo europeo e si è già qualificata per la fase successiva ma l'ultima giornata contro l'Olympique di Marsiglia si giocherà la prima posizione del gruppo B dell'Europa League: se dovesse vincere strapperà il pass per gli ottavi direttamente, evitando i playoff, mentre in caso di pareggio o di sconfitta dovrà giocare gli spareggi con le terze provenienti dai gironi di Champions League. Per il club inglese è già un traguardo enorme quello raggiunto adesso ma sognare, a questo punto, non costa nulla.