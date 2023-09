De Roon non è infortunato, sostituito in Europa League per necessità: è corso subito in bagno Marten De Roon è stato sostituito in Europa League nella sfida tra Atalanta e Rakow non per infortunio. Il centrocampista olandese infatti ha spiegato di essere stato costretto al cambio per correre in bagno.

A cura di Fabrizio Rinelli

L'Atalanta ha iniziato al meglio la sua Europa League battendo 2-0 in casa il Rakow nella prima gara della fase a gironi. Di De Ketelaere ed Ederson i gol della Dea che però allo scoccare del 60′ ha visto Marten De Roon uscire prematuramente dal campo. La sostituzione del centrocampista olandese, perno del centrocampo bergamasco e autentico leader della squadra di Gasperini, ha fatto spaventare tutto il Gewiss Stadium. Al suo posto proprio il brasiliano Ederson che ci ha impiegato appena 4 minuti per mettere a segno poi il gol del definitivo 2-0.

Ma cosa è successo realmente a De Roon? Nessuno si è spiegato perché Gasperini avesse deciso in quel momento di privarsi del suo centrocampista, titolarissimo e da sempre punto di riferimento della squadra. Il giocatore non aveva fatto presagire a un cambio proprio fisicamente stava bene e non c'era alcuna sensazione che da lì a poco l'allenatore potesse cambiarlo. E invece così è stato con De Roon che non ha salutato nessuno correndo di corsa negli spogliatoi. Infortunio? Neanche per sogno. Ha chiesto il cambio perché doveva andare in bagno.

A chiarire la faccenda è stato lo stesso giocatore noto ormai a tutti per la sua schiettezza, trasparenza e naturalezza che da sempre lo contraddistinguono. I suoi tweet sono diventati memorabili e da anni ormai divertono il popolo dell'Atalanta. Il centrocampista infatti spiega cosa gli è accaduto con un post proprio sul suo account ufficiale. "Per le persone che si chiedono perché sono scappato dal campo… ecco la mia mappa termica del gioco". De Roon pubblica infatti la classica heatmap che evidenza le zone di campo calcate dal giocatore: c'è anche il bagno.

Oltre al rettangolo verde, De Roon inserisce anche un apposito quadratino cerchiato in rosso evidenziando proprio di essere stato anche in bagno. Non ce l'ha fatta, aveva esigenze fisiologiche che ormai non potevano più attendere un'altra mezz'ora di partita e forse anche per via dell'avversario piuttosto modesto, nonostante il risultato ancora fermo sull'1-0 prima delle sua uscita dal campo, ha chiesto a Gasperini di farlo uscire. A quel punto è chiaro che il tecnico non ha potuto niente assecondando la richiesta del giocatore che sta benissimo: nessun infortunio.