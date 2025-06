video suggerito

De Laurentiis aveva stroncato Luis Enrique: "Meno male che è andato al PSG, avete visto?" Nell'ottobre di due anni fa Aurelio De Laurentiis gongolava per non aver portato a Napoli Luis Enrique: "Meno male che è andato in Francia, guardate che risultati sta facendo…". Pochi giorni dopo avrebbe esonerato Rudi Garcia.

A cura di Paolo Fiorenza

È maggio del 2023, il Napoli ha appena vinto il terzo Scudetto della sua storia e deve prendere atto della volontà di Luciano Spalletti di prendersi una pausa (salvo poi andare ad allenare la Nazionale tre mesi dopo). Aurelio De Laurentiis è impegnato nel casting per il nuovo tecnico e contatta anche Luis Enrique, senza tuttavia arrivare a un accordo. La scelta cadrà poi su Rudi Garcia, con le disastrose conseguenze che seguiranno, ma in ottobre lo stesso De Laurentiis rivendicherà il mancato matrimonio con l'allenatore spagnolo, ostentandolo con soddisfazione alla luce dei risultati dell'asturiano in quel momento al PSG: "Avete visto?".

Luis Enrique solleva la Champions League vinta a Monaco col PSG

Quasi due anni dopo, Luis Enrique è il miglior allenatore sulla piazza, fresco di Triplete portato a casa con la formazione parigina e suggellato dalla Champions League vinta sull'Inter. Peraltro non è andata male neanche al Napoli, dopo l'anno orribile del decimo posto (e l'avvicendarsi di Mazzarri e Calzona in panchina dopo l'esonero di Garcia), visto che la successiva scelta di Antonio Conte ha prodotto il clamoroso quarto Scudetto alla prima stagione del tecnico leccese.

Perché Luis Enrique non andò al Napoli due anni fa: la versione di De Laurentiis

In quel maggio di due anni fa, De Laurentiis aveva parlato più volte con Luis Enrique, in quel momento libero dopo il fallimento ai Mondiali in Qatar alla guida della Spagna, ma l'idea era stata velocemente accantonata: "È un grande allenatore – aveva detto in quei giorni il presidente partenopeo – ha fatto molto bene al Barcellona, ma credo abbia in mente la Premier League, va ricordato che competiamo con campionati che sono più attraenti del nostro, come quello inglese. Posso dirgli che lì non c'è il Golfo e non si mangia bene come da noi, ma più di questo… Problema economico? Lì ci sono offerte più allettanti".

Il presidente del Napoli alla presentazione di Rudi Garcia: il primo passo di una stagione disastrosa

Poi in realtà Luis Enrique non sarebbe andato in Inghilterra, ma sotto la Tour Eiffel, comunque molto ben pagato. Era stato un avvio non facile per lui al PSG, al punto che nell'ottobre dello stesso anno De Laurentiis aveva detto, tornando sulla questione allenatore mentre Garcia aveva a sua volta problemi a Napoli (sarebbe stato esonerato il 14 novembre): "Avevo chiamato Luis Enrique e meno male che è andato in Francia, guardate che risultati sta facendo. Lui non mi aveva nemmeno convinto negli excursus dialettici che abbiamo avuto per tre giorni". Forse adesso ha un po' cambiato idea…