De Bruyne sta già prendendo casa a Napoli, affare a un passo: i dettagli della proposta di De Laurentiis Kevin De Bruyne sarebbe a un passo dal Napoli, il belga avrebbe anche già trovato casa a Napoli. La proposta milionaria di De Laurentiis per un contratto triennale.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il primo regalo di Aurelio De Laurentiis al Napoli (e a Conte) per la vittoria dello Scudetto 2024/2025 è Kevin De Bruyne. Dopo i rumors delle scorse settimane pare che il belga sia davvero a un passo dal vestire la maglia dei partenopei a partire dalla prossima stagione. Da sogno a realtà. Bocche cucite subito dopo il triplice fischio della sfida contro il Cagliari al Maradona che ha fatto esplodere la festa azzurra. Nessuno, presidente incluso, ha voluto dire mezza parola sull'affare De Bruyne. Lukaku, suo compagno di nazionale, se n'è uscito con un classico: "No comment".

Risposta che già vale più di mille conferme. Secondo Sky Sport e l'esperto di mercato Matteo Moretto, De Bruyne avrebbe prima aperto le porte a discutere col Napoli il suo trasferimento in Campania per poi accettare la proposta fatta dalla società campana. Il giocatore avrebbe anche già preso casa a Napoli tant'è che i suoi avvocati saranno in città tra lunedì e martedì per definire l'acquisto di un villa. Ci saranno ora da definire gli ultimi dettagli economici del caso dopo la proposta azzurra per concludere il primo grande acquisto di mercato della prossima stagione.

De Bruyne in azione con la maglia del Manchester City.

I dettagli della proposta del Napoli a De Bruyne: quanto guadagnerà di stipendio

La proposta del Napoli a Kevin De Bruyne avrà validità di tre anni. Ben 10 milioni di euro alla firma più 6 milioni netti di stipendio per i primi due anni di contratto con opzione per il terzo a 5 milioni. Il belga dovrebbe annunciare presto la sua decisione definitiva che a quanto pare però è già presa. L'alternativa, con una proposta ancora sul tavolo, è quella di volare in MLS per accasarsi a Chicago Fire. Ma il suo destino pare sia ormai legato proprio ai partenopei che hanno fretta di chiudere l'affare col giocatore che si è liberato a parametro zero dal Manchester City.

Il Napoli ha pianificato ulteriori contatti per cercare di concludere l'accordo all'inizio della prossima settimana, subito dopo la sua ultima partita con il Manchester City oggi alle 17 in casa del Fulham. Sul tavolo dunque un accordo triennale dal valore di 27 milioni di stipendio in tre anni, incluso il bonus alla firma. La decisione è prevista per la prossima settimana. Secondo Sky sarebbe stata anche già risolta la questione familiare, con i figli che frequenteranno una scuola americana. Ora, a meno di clamorosi ribaltoni, c'è solo da attendere che l'affare si concluda definitivamente.