De Bruyne primo acquisto del Napoli campione d’Italia, ha già detto sì: cosa manca per chiudere Kevin De Bruyne come primo roboante acquisto del Napoli dopo il quarto Scudetto in vista della prossima stagione. Il belga ha già detto sì alla proposta degli azzurri. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Fabrizio Rinelli

Kevin De Bruyne come primo roboante acquisto del Napoli dopo il quarto Scudetto in vista della prossima stagione. Il belga, che ha chiuso la sua esperienza al Manchester City senza rinnovare il proprio contratto in scadenza il 30 giugno 2025, era stato messo subito nel mirino degli azzurri come occasione a parametro zero. Ebbene quella che poteva sembrare solo una suggestione di fine stagione sembra stia diventando realtà. Come affermato da Sky Sport infatti il giocatore ha dato apertura totale al trasferimento al Napoli: l’ultima parola ora spetta solo ad Aurelio De Laurentiis.

Il belga avrebbe infatti sciolto i suoi dubbi circa l'arrivo al Napoli dando apertura totale al trasferimento in azzurro. La proposta del club per ora soddisfa De Bruyne anche a livello familiare. Bisogna capire adesso, dato che la palla passa nelle mani del Napoli, se il club azzurro riuscirà a soddisfare le richieste economiche del giocatore partendo già da una volontà importante di voler vestire la casacca partenopea dalla prossima stagione. Uno snodo fondamentale chiaramente che fa entrare ora la trattativa nella sua fase più calda dopo aver già superato il primo step.

Non è stata sicuramente di poco conto anche la "consulenza" che avrà fatto Romelu Lukaku a De Bruyne i quali sono compagni di Nazionale al Belgio. L’affare infatti fino a poche settimane fa sembrava solamente un sogno, adesso entra nella fase calda. E tra il possibile inserimento della Juventus e la volontà del giocatore, per ora ci sarebbe la certezza che De Bruyne abbia optato proprio per i partenopei.

L'ostacolo iniziale sembrava essere anche quello della famiglia che però pare abbia dato l'ok al trasferimento e a questa nuova esperienza in Italia. Di De Bruyne ha parlato anche il ds del Napoli, Giovanni Manna, prima della sfida Scudetto contro il Cagliari: "È un giocatore che ci piace, ma oggi non parliamo di mercato. Sarebbe riduttivo nei confronti della squadra. È un giocatore forte, non ci siamo solo noi, vedremo".

Quanto guadagna De Bruyne al Manchester City

De Bruyne percepisce uno stipendio di 23 milioni di euro a stagione. Il Manchester City ha letteralmente coperto d'oro il giocatore che è riuscito anche a vincere la Champions League 2023 dopo la finale con l'Inter con la maglia degli inglesi. Sicuramente un'esperienza in Italia potrebbe essere la giusta destinazione per un giocatore che a 33 anni può ancora dare tanto come dimostrato anche nelle ultime uscite ufficiali nella squadra di Guardiola. Il Napoli è lì pronto ad ascoltare le richieste di De Bruyne sperando di trovare il giusto compromesso.