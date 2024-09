video suggerito

De Bruyne ribalta lo spogliatoio del Belgio: “Vedo cose inaccettabili, alcuni non fanno il loro lavoro” Kevin De Bruyne si infuria al termine della partita persa dal Belgio contro la Francia in Nations League. Il fantasista del City spiega cosa è accaduto: “Vedo cose inaccettabili”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Kevin De Bruyne non ci sta e dopo la sconfitta del Belgio contro la Francia 2-0 nel secondo turno di Nations League si sfoga. Il fantasista, capitano e leader della Nazionale allenata da Domenico Tedesco spiega il suo malessere nel vedere determinate cose e tra le righe in tanti temono che possa presto lasciare la Nazionale. Lo fa parlandone all'emittente belga VTM a cui riferisce subito di un discorso fatto alla squadra all'intervallo: "Non posso ripetere cose ho detto in tv, ma dobbiamo migliorare sotto ogni aspetto" ha spiegato. "Non siamo abbastanza bravi per raggiungere un livello migliore in questo momento".

Il capitano del Belgio aggiunge ancora: "Se non siamo più abbastanza bravi per arrivarci, allora dobbiamo dare tutto – spiega -. Se non lo fai nemmeno, è finita". De Bruyne ha tuttavia evidenziato quella che ritiene una debolezza nello stile di gioco del Belgio. "Se resti con sei dietro, non c'è alcun collegamento – aggiunge -. Non si tratta di transizione, ma di persone che non svolgono i propri compiti". A fine partita le telecamere hanno immortalato proprio De Bruyne mentre si sfoga turbato con un membro dello staff tecnico del Belgio e poi successivamente anche con Mbappé.

Il commissario tecnico del Belgio, Domenico Tedesco, ha dichiarato di capire perché De Bruyne fosse frustrato dalla prestazione. "È il nostro capitano e ha una mentalità vincente, quindi sa reagire anche emotivamente". De Bruyne, invece, si è poi riferito alla partecipazione del Belgio ai Mondiali 2018 culminati con la semifinale: "Posso accettare che non siamo bravi come nel 2018 – riferisce il fantasista del Manchester City -. Sono stato il primo a vederlo, ma altre cose sono inaccettabili e non dirò cosa."

De Bruyne discute in campo con alcuni calciatori del Belgio.

De Bruyne unico in campo contro la Francia delle "generazione d'oro" del Belgio

La stella del Manchester City, che vanta 107 presenze in nazionale, è stato l'unico giocatore della "generazione d'oro" del Belgio a partire titolare nella partita di ieri sera contro la Francia in Nations League poiché il loro continuo declino lo sta chiaramente frustrando. Ieri sera contro la Nazionale di Deschamps era assente anche Romelu Lukaku che ha preferito rinunciare alla convocazione per allenarsi al meglio col Napoli e sfruttare la sosta delle Nazionali per riprendere subito la condizione fisica.