De Bruyne non ha dubbi: “Lewandowski è il migliore al mondo in questo momento” Kevin De Bruyne spiazza tutti e incorona Robert Lewandowski come miglior calciatore degli ultimi anni. Il centrocampista del Manchester City e della nazionale belga ha fatto il suo endorsment personale per il centravanti del Bayern Monaco a poco più di un mese dall’assegnazione del Pallone d’Oro 2021.

A cura di Vito Lamorte

C'è grande curiosità intorno all'assegnazione del Pallone d'Oro 2021 dopo la mancata assegnazione del premio lo scorso anno. Sono tanti i nomi che vengono fatti per il riconoscimento calcistico più importante a livello individuale e in merito si è espresso anche Kevin De Bruyne. Il centrocampista del Manchester City e della nazionale belga, che è stato inserito nella lista dei trenta possibili vincitori, ha fatto il suo endorsment personale e ha incoronato Robert Lewandowski come il miglior calciatore del mondo.

Il giocatore di Citizens nella conferenza stampa alla viglia della sfida di Champions League contro il Club Brugge ha risposto alla domanda su chi fosse il migliore calciatore al mondo in questo momento e non ha esitato a fare il nome del centravanti polacco del Bayern Monaco: "Se dovessi dirlo sulla base degli ultimi due anni, direi Robert Lewandowski per tutto quello che ha fatto e per quello che ha vinto con il Bayern Monaco".

Il numero 17 della squadra di Pep Guardiola è stato uno dei protagonisti della vittoria di sabato in Premier League contro il Burnley: i campioni in carica hanno vinto 2-0 a Ethiad grazie alle reti di Bernardo Silva e proprio quella di KDB con una conclusione di sinistro in diagonale che non ha lasciato scampo al portiere avversario.

Il calciatore belga ha parlato anche del Manchester City e la vittoria della Champions League che sembra molto difficile: lo scorso anno i Citizens ci sono andati vicinissimi ma hanno perso la finale contro il Chelsea e il sogno è sfumato. De Bruyne, da vero capitano, ha parlato così di quella gara e ha elogiato il percorso fatto in questi anni dal club: "Non l'abbiamo vinta, ma ci stiamo provando. Spero che durante il mio periodo qui possiamo vincerla ma sono molto contento di quello che abbiamo raggiunto come club negli ultimi sei anni".