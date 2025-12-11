DAZN lancia l’abbonamento “pass giornata” per vedere la Serie A a 19,99 euro, ma i conti non tornano

DAZN ha ufficializzato il lancio di un nuovo piano di abbonamento, denominato ‘Pass Giornata’. Chi lo sottoscriverà avrà la possibilità di vedere un intero turno di Serie A. Ecco le novità e quanto costa.

DAZN ha annunciato un nuovo abbonamento dedicato alla Serie A. La piattaforma che detiene i diritti in streaming del campionato fino al 2029, ha annunciato la nascita del ‘Pass Giornata‘. Questo nuovo abbonamento, permette di acquistare una singola giornata di campionato. Ma non potranno farlo tutti. Perché il ‘Pass Giornata' sarà fruibile solo da chi ha già sottoscritto il ‘Piano Goal' o quello ‘MyClubPass'. Guardando attentamente i costi, i conti non tornano completamente.

Come funziona l'abbonamento Pass Giornata

Il nuovo abbonamento di DAZN il ‘Pass Giornata' costa 19,99 euro. Con quella cifra si possono guardare tutte le partite di un singolo turno di Serie A. Sarà disponibile ‘solo' per i clienti DAZN con l'abbonamento: ‘Goal' o ‘MyClubPass'. Per attivare il ‘Pass Giornata' basterà entrare da desktop sul ‘Mio Account' e cliccare su ‘Servizi Aggiuntivi' e nella sezione pay per view e selezionare il Pass dedicato alla giornata in questione. Include tutte le partite di Serie A del turno specifico, i pre i post partita, zona gol Serie A e gli show di DAZN in programma.

Perché i conti non tornano con il nuovo abbonamento

L'offerta permette di vedere un intero turno di campionato, ma considerato che va sottoscritta con un abbonamento già attivo, l'offerta non è estremamente conveniente. Così è perché sommando in modo semplice il costo dell'abbonamento ‘Pass Giornata' (19,99 euro) e quello minimo del piano ‘Goal' (13,99 euro), che è meno esoso del ‘MyClubPass', si arriverebbe come minimo a un costo mensile di circa 34 euro. Cifra pressoché identica a quella degli abbonati a DAZN ‘Full', che con 35 euro mensili, anzi 34,99, possono vedere l'intero pacchetto calcistico, italiano e internazionale, e anche una serie di altri eventi sportivi – che vanno dal tennis al ciclismo.

DAZN introduce il Pass Giornata

Il pass giornata permette a chi ha un abbonamento ‘Goal' o ‘MyClub pass attivo di poter acquistare un intero turno di Serie A. Il pass giornata dà la possibilità di seguire tutti i dieci match in calendario, compresi i pre e i post-partita e i programmi di approfondimento.

Il CEO Stefano Azzi ha dichiarato: "Con il nuovo DAZN pass giornata vogliamo offrire ai tifosi un ulteriore livello di flessibilità e personalizzazione. Ogni tifoso vive in modo diverso: c'è chi non perde neppure una partita del campionato, chi guarda solo la propria squadra del cuore. Ma quando il calendario offre grandi sfide in tanti cercano di vivere l'intera giornata con gli amici, al di là delle rivalità".

Chi può usufruire del nuovo piano

È specificato che il ‘Pass Giornata' è utilizzabile solo da chi è già abbonato al piano ‘Goal' o a quello ‘MyClub'.