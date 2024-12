DAZN gratis per un mese con la Carta Giovani Nazionale: a chi spetta e come attivare l’offerta

video suggerito

DAZN una delle principali piattaforme mondiali di sport in streaming che in Italia detiene anche i diritti di tutte le partite di Serie A ha deciso di rivolgersi ai più giovani con una scontistica riservata, che permetterà sicuramente l'incremento ulteriore dei propri abbonati: con la "Carta Giovani Nazionale" su AppIO, infatti, si potrà avere un mese completamente gratuito sull'offerta standard di DAZN.

Continuano dunque le promozioni di DAZN per coinvolgere sempre più clienti su una piattaforma che in Italia si divide il mercato sportivo con Sky ma che è l'indiscusso leader nella trasmissione streaming e che sta "difendendo" i propri diritti con una serie di offerte che vogliono spingere il sempre più alto utilizzo dei canali "ufficiali" per potersi godere gli eventi sportivi. Contrastando in prima persona il fenomeno ancora troppo diffuso della pirateria online con iniziative concrete e "regalando" proposte sempre più coinvolgenti. Tra cui l'ultima campagna legata principalmente agli utenti delle nuove generazioni.

Serie A gratis per un mese su DAZN: chi e quando si può attivare

Da oggi, 6 dicembre, fino al 24 dicembre si potrà infatti approfittare della promozione di Natale presente su AppIO attraverso la Carta Giovani: si potrà avere un intero mese di DAZN Standard, del valore di 44,99 euro, gratuitamente, offerto da DAZN. L'offerta – informa la stessa DAZN – sarà sottoscrivibile sulla "Carta Giovani Nazionale" e il codice che darà diritto al mese gratuito.

Il mese gratuito potrà essere poi attivato comodamente entro il 28 febbraio 2025 sia dai nuovi clienti DAZN sia dagli ex clienti DAZN, non più attivi. Il tutto inserendo un metodo di pagamento valido con l'abbonamento (cui si può chiedere disdetta dal proprio account) che si rinnoverà automaticamente.

Le promozioni DAZN sul calcio: partite in chiaro di Serie A e del Mondiale per Club

Questa proposta si inserisce nella serie di iniziative che ultimamente DAZN sta perfezionando nel suo palinsesto dove, restando al calcio, ha proposto e proporrà eventi esclusivi in chiaro per tutti. La "prima" è stata la gara di Serie A Milan-Napoli andata in onda lo scorso 29 ottobre, la prossima sarà Lazio-Inter del 16 dicembre che si giocherà allo Stadio Olimpico alle 20:45. Partite che rientrano nell'accordo con la Lega che ha ceduto i diritti per le prossime cinque stagioni a DAZN, stabilendo che un massimo di 5 partite dovranno essere visibili in chiaro, per un tetto massimo di utenti: due milioni.

Ma non solo la Serie A rientra in queste iniziative promozionali. Anche il Mondiale per Club 2025 che andrà in scena la prossima estate negli Stati Uniti vivrà di alcuni incontri specifici e già annunciati in diretta in chiaro. Si tratta delle gare delle due italiani presenti, Inter e Juventus i cui incontri verranno trasmessi gratis in TV e in streaming da DAZN.