David Luiz torna a segnare in Champions League a 38 anni: l’ultimo gol contro la Roma nel 2017

David Luiz ha rotto un digiuno che in Champions League durava da otto anni: con il Pafos ha segnato il primo gol in Europa dal 2017 fermando il Monaco sul 2-2.

La Champions League scorre nelle vene di David Luiz che l'ha vinta nel 2012 con il Chelsea, ma ancora oggi a 38 anni resta la sua competizione del cuore. Il Pafos gli ha dato la possibilità di giocare ancora una volta in Europa nelle ultime battute della sua carriera e lui ha colto la palla al balzo per lasciare ancora il segno. Nel 2-2 contro il Monaco è riuscito nell'impresa di segnare il primo gol dopo otto anni, interrompendo un digiuno che durava dal 2017.

L'ultima volta colpì la Roma nella terza partita della fase a gironi della stagione 2017/2018, curiosamente anche quella finita in pareggio. Da allora la sua carriera ha preso strade intricate che lo hanno portato in Brasile e poi a Cipro, dove ha coronato il sogno di giocare ancora una volta la Champions.

David Luiz segna con il Pafos in Champions

Il primo gol in Champions di David Luiz dopo otto anni

La gioia più bella ha trasformato il brasiliano anche nel secondo giocatore più anziano ad aver segnato nella competizione subito dopo Pepe. David Luiz ha 38 anni e a Cipro fa valere tutta la sua esperienza in campo: qualcuno ne aveva perso le tracce dopo l'esperienza al Flamengo, ma è tornato in Europa con l'intenzione di essere ancora protagonista in Champion League. Detto fatto perché il Pafos ha perso una sola delle partite giocate, spera di rientrare negli spareggi e ha strappato anche una vittoria al Villarreal.

Ma è contro il Monaco che il brasiliano si è ritagliato la parte più importante segnando il primo gol in Champions League dopo otto anni di attesa. Al 18′ sugli sviluppi di un corner ha segnato con un bellissimo colpo di testa come ai vecchi tempi, esultando assieme a tutto il resto della squadra. In Europa non segnava dal 2017, dal pareggio per 3-3 contro la Roma che fino a oggi è rimasto l'ultimo sigillo in una competizione che per lui ha un sapore davvero speciale.