David Luiz è preoccupato: “Ho un problema serio”, sospetta epatite virale L’ex difensore di Chelsea e Arsenal è stato costretto ad abbandonare la partita di coppa brasiliana contro il San Paolo. Ai media ha confessato il timore di essere affetto da un’infezione virale che rende incerti i tempi di recupero.

Le condizioni di salute di David Luiz preoccupano il Flamengo: il centrale brasiliano è stato costretto al cambio durante la gara di Coppa nazionale contro il San Paolo.

Non dorme bene né riesce a riposare. E soprattutto si sente spossato e molto stanco. Le condizioni di salute di David Luiz preoccupano il Flamengo. Nell'ultimo match giocato – la semifinale di Coppa del Brasile contro il San Paolo – è stato costretto ad abbandonare la gara. Alla fine del primo tempo ha chiesto la sostituzione: non ce la faceva più.

Per sua fortuna, non ha abbandonato lo stadio né ha avuto bisogno di ricorrere a cure mediche. Ma la sua immagine sconsolata in panchina è stata un brutto segnale. E quando gli hanno chiesto perché la sua risposta ha gelato il sangue nelle vene agli interlocutori: "Ho un problema un po' più serio. Vado a fare dei test e poi saprete di cosa si tratta".

L'ex difensore di Chelsea e Arsenal è tornato a giocare in patria a settembre 2021 dopo una lunga esperienza in Premier League. A 35 anni resta uno dei più forti centrali del suo Paese e il club rubro-negro l'ha voluto in rosa per la grande esperienza internazionale acquisita in carriera che lo ha visto all'opera anche in Portogallo e in Francia oltre che con la Seleçao.

L’ex calciatore di Chelsea e Arsenal ha ammesso ai media del suo Paese il timore di essere affetto da "un problema serio".

Cosa ha il calciatore? Qual è la causa del malessere che ne ha limitato il rendimento e adesso lo obbliga a fermarsi? Le indagini mediche sono già iniziate, presto avrà la certezza del malore che lo affligge e, soprattutto, potrà iniziare la cura adeguata. Secondo le ultime news diffuse dai media brasiliani, il virus che inficia la salute e le prestazioni di David Luiz sarebbe epatite virale.

"È una situazione preoccupante – ha ammesso l'allenatore del Flamengo, Dorival Junior -. Ma aspettiamo con fiducia di capire effettivamente come sta ed eventualmente di capire quali sono i tempi di recupero". Considerata la patologia, diventa impossibile quantificare il periodo di tempo durante il quale sarà lontano dai campi.

Il centrale brasiliano saluta il pubblico, i suoi tempi di guarigione e recupero dall’infezione virale sono incerti.

Il calendario degli impegni – tra campionato e coppe – alimenta l'ansia sulla presenza o meno del calciatore: la squadra di Rio de Janeiro è attualmente terza in classifica, staccata di 9 punti dalla capolista Palmeiras. Per il mese prossimo c'è un appuntamento in calendario molto importante: la sfida contro la squadra argentina del Velez Sarsfield nella semifinale di Copa Libertadores. Allo stato dei fatti, Luiz non dovrebbe farcela a essere tra i convocati.

Le ultime gare che ha disputato per intere era stata quella contro il Palmeiras nel campionato brasiliano. Così come il Flamengo aveva potuto contare su di lui in entrambi i match dei quarti di finale di Copa Libertadores contro il Corinthians. Adesso il futuro agonistico immediato è incerto.