David Beckham è il co-proprietario dell'Inter Miami e coltiva un sogno per il suo club. L'ex centrocampista di Manchester United e Real Madrid ha dichiarato apertamente che la franchigia statunitense è determinata a voler portare in Florida Lionel Messi , Cristiano Ronaldo e Neymar. In un'intervista con ESPN lo Spice Boy ha dichiarato che i tre calciatori saranno presto attratti dalle sirene di Miami una volta che non avranno più nulla da chiedere al calcio europeo: "Da quando abbiamo annunciato l'acquisto di Miami si è sempre parlato di quali giocatori avremmo portato, che fosse Cristiano Ronaldo, Messi o Neymar. Ci sono sempre state delle discussioni intorno ai loro nomi. Non credo sia difficile per i giocatori decidere, a dire il vero, perché è un posto fantastico".

L'ex nazionale inglese è consapevole che la città della Florida può essere un posto molto attraente per i calciatori e l'Inter Miami sta cercando di acquisire uno status e ha già acquistato giocatori del calibro di Gonzalo Higuaín, Blaise Matuidi e Rodolfo Pizarro. Nonostante questi innesti la squadra si è classificata decima nella Eastern Conference, uscendo dal primo turno dei play-off in una stagione che è stata interrotta dalla pandemia. Per questo motivo Beckham ha deciso di sostituire l'allenatore ed è fiducioso che il nuovo tecnico Phil Neville tirerà fuori il meglio dai giocatori del club.

Beckham ha esercitato la sua opzione per acquistare un club di MLS nel 2014 dopo aver appeso le scarpette al chiodo ed è convinto che il suo club susciterà l'interesse delle superstar globali alla ricerca di una nuova sfida molto presto: "Miami è una grande città, sento che abbiamo una grande base di fan, ma capisco anche che c'è un grande talento da sfruttare nel sud della Florida. Penso che abbiamo una reale opportunità di portare qui le grandi star del calcio europeo perché Miami è una città che attrae i giocatori".