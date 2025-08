Darwin Nunez snobba la Serie A, l’attaccante è il regalo dell’Al Hilal per Simone Inzaghi

Sembrava dovesse sbarcare in Serie A. Avevano pensato a Darwin Nunez prima il Napoli poi il Milan e la Juventus. Ma l'attaccante uruguaiano passerà in questa sessione di calciomercato dal Liverpool all'Al Hilal, la squadra guidata da Simone Inzaghi. Il club saudita, giunto ai quarti del Mondiale per Club, sborserà 53 milioni di euro, ma a questa cifra se ne aggiungerà un'altra tramite una serie di bonus.

Le cifre dell'accordo tra Liverpool e Al Hilal

Che lasciasse il Liverpool era pressoché certo in questo mercato estivo. Nunez alla fine ha detto sì all'Al Hilal che, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, ha trovato la scorsa notte l'accordo con il Liverpool. 53 milioni di euro più bonus, che potranno fare arrivare la cifra fino a 65 milioni. Ora il club saudita sta limando le ultime formalità contrattuali con il calciatore uruguaiano, che dunque sarà il nuovo bomber dell'Al Hilal.

Darwin Nunez e le tante stelle di Simone Inzaghi

Simone Inzaghi aveva chiesto una punta di prima fascia. A Osimhen sono stati offerti ponti d'oro, ma ha rifiutato. Darwin Nunez invece ha detto sì. L'attaccante entrerà in una squadra ricca di stelle. Oltre a Theo Hernandez, arrivato poche settimane fa, in rosa ci sono anche Koulibaly, Milinkovic-Savic e Cancelo. Simone Inzaghi dispone di un'ottima squadra con la quale proverà a vincere il campionato, la Saudi Pro League, e la Champions League asiatica.

L'Arabia Saudita attrae ora attrae anche calciatori giovani

La scelta di Darwin Nunez non sorprende, ha ricevuto un'offerta importante, così come il Liverpool che riceverà una bella somma dall'Al Hilal. Ma il sì di Nunez conferma che la scelta dell'Arabia Saudita non è vista bene solo da chi ha qualche annetto sulle spalle. In questa sessione di mercato hanno deciso di andare in Saudi Pro League: Mateo Retegui e Joao Felix, classe 1999 con Nunez, e Enzo Millot, talento francese del 2002.