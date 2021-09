Danny Hodgson è uscito dal coma: il messaggio di Cristiano Ronaldo ha portato fortuna Danny Hodgson, il calciatore inglese vittima di una brutale aggressione con colpi molto forti alla testa, si è risvegliato dal coma. Dall’Inghilterra arrivano buone notizie per il 25enne che nelle scorse ore aveva ricevuto anche un messaggio speciale, da parte di Cristiano Ronaldo uno dei suoi idoli.

A cura di Marco Beltrami

Dopo giorni di grande apprensione, ecco finalmente la bella notizia. Danny Hodgson, calciatore inglese che milita nell'ECU Joondalup, formazione australiana che gioca nel campionato della Premier Western si è risvegliato dopo due settimane di coma. Il 25enne era stato oggetto di una brutale aggressione, che ha rischiato di costargli la vita. Il suo amico Steve Burton alla stampa inglese ha tranquillizzato tutti, comunicando che Danny ha aperto gli occhi. Ora potrà godersi anche il messaggio inviatogli nelle scorse ore da uno dei suoi idoli Cristiano Ronaldo.

Danny si trovava nei pressi della stazione ferroviaria di Perth, quando è rimasto vittima di un'aggressione inspiegabile e alle spalle. Per la stessa è stato denunciato un ragazzo di 15 anni, che ora dovrà rispondere alle domande degli inquirenti. Le condizioni del giocatore sono apparse subito molto gravi, soprattutto a causa dei possibili danni alla testa. Dopo un intervento chirurgico d'urgenza, Hodgson è stato messo in coma farmacologico. Tutto il calcio australiano si è mobilitato con iniziative per il ragazzo, nella speranza di fargli arrivare tutto il proprio sostegno e affetto.

Per lui è arrivato anche un messaggio speciale da Cristiano Ronaldo che gli ha augurato un repentino recupero. Parole che per certi versi hanno portato fortuna, visto che stando a quanto comunicato dall'amico Steve Burton alla BBC: "I chirurghi sono abbastanza contenti dei suoi progressi. Sta rispondendo ai comandi come stringere le mani e respira da solo con l'aiuto di una macchina. Ha anche aperto gli occhi oggi, il che è stato fantastico. La sua ragazza Jess ha detto che erano aperti da circa 20 minuti. Fa grandi progressi. La famiglia è al settimo cielo con questi piccoli passi avanti".