Danilo messo in imbarazzo dal figlio di 6 anni: gli tappa la bocca in diretta, ma si è sentito

Dopo aver vinto la Copa Libertadores il Flamengo ha trionfato anche in campionato con una giornata di anticipo grazie al gol di Samuel Lino contro il Ceará che completa un 2025 favoloso in cui hanno portato a casa tutti i trofei più importanti. Nessuno in Sudamerica ha vinto così tanto e tra i brasiliani festeggia anche una folta colonia di ex Serie A come Jorginho, Emerson Royal, Alex Sandro e Danilo, protagonista di un'intervista surreale assieme a suo figlio Joao che gli fa fare una figuraccia.

L'ex capitano della Juventus si è presentato ai microfoni di Ge.tv per parlare del successo nel campionato nazionale, ma a un certo punto il bambino ha interrotto l'intervista per confessare un segreto che avrebbe fatto meglio a non rivelare mai in diretta televisiva. Con il sorriso sulla faccia e tutta l'innocenza dei suoi sei anni ha spiazzato tutti dichiarando il suo tifo per il Fluminense, l'acerrima rivale della squadra dove gioca il padre.

L'imbarazzo di Danilo dopo la frase di suo figlio

Il difensore è stato uno dei giocatori fondamentali del Flamengo, decisivo per la vittoria della Copa Libertadores appena pochi giorni fa, e nel giorno della vittoria del campionato è stato protagonista anche nel post partita. Stava raccontando del successo di questo 2025 straordinario con suo figlio Joao accanto quando a un certo punto l'intervista è stata interrotta da una curiosa incursione del bambino che sembrava molto divertito. Con una sola frase ha messo in imbarazzo suo padre perché ha confessato di tifare per un'altra squadra di rio de Janeiro: "Sono un tifoso del Fluminense".

La risposta di Danilo a suo figlio Joao dopo la divertente intervista

Danilo ha cercato prima di nasconderlo dietro di sé e poi di tappargli la bocca mentre il piccolo Joao continuava a ridere, forse consapevole di avergli fatto un piccolo dispetto. Tutti sono scoppiati a ridere per l'esclamazione del bambino che ha confermato in diretta televisiva di tifare per gli acerrimi rivali del club dove gioca suo padre. Dopo l'intervista l'ex Juve ha pubblicato sui social una foto con suo figlio bacchettandolo in modo ironico, travolto dalle risate: "Una settimana senza televisione o videogiochi!".

Il 2025 assurdo di Danilo

Il siparietto è diventato virale e chiude un anno che per il difensore è stato ai limiti della perfezione: con il Brasileirao ha vinto il 30esimo titolo della sua carriera, diventando il decimo brasiliano più titolato di sempre assieme ai grandi della storia del calcio verdeoro. Un traguardo formidabile per Danilo che è diventato il leader della difesa del Flamengo e si è tolto anche la soddisfazione di segnare 1 gol e fornire un assist.

Danilo festeggia la vittoria del Brasileirao

A novembre ha raccolto tutti i frutti di questo fantastico 2025 diventando l'uomo chiave per la vittoria della Libertadores con numeri assurdi: ha messo in fila 483 passaggi precisi effettuati, piazzandosi al quinto posto nella classifica tra i top 10 campionati al mondo, numeri che esaltano ancora di più la stagione di cui è stato protagonista.