Dani Alves si presenterà al processo con un nuovo avvocato: Cristóbal Martell non lo difende più Colpo di scena nel ‘caso’ Dani Alves: l’ex stella brasiliana affronterà il processo per violenza sessuale senza Cristóbal Martell, l’avvocato che lo ha difeso fino ad oggi. Verrà assistito da Inés Guardiola Sánchez, dottoressa specializzata in reati di violenza domestica e con un’enorme esperienza in diritto penale.

A cura di Alessio Pediglieri

Dani Alves ha un nuovo avvocato, si tratta di Inés Guardiola Sánchez, dottoressa in diritto penale dell'Università di Barcellona, ​​che cercherà nelle prossime settimane di evitare che l'ex giocatore brasiliano, perda il processo e vada definitivamente in prigione dopo il fermo preventivo a seguito della denuncia di stupro da parte di una giovane donna. Alves è in carcere da inizio anno ed era stato difeso negli ultimi mesi dal noto avvocato Cristóbal Martell.

L'opinione pubblica si è spaccata letteralmente di fronte all'ultima notizia che riguarda Dani Alves. Dopo settimane di silenzio seguite all'ennesimo rifiuto da parte del tribunale di Barcellona di concedere al brasiliano gli arresti familiari, si ritorna a parlare della sua situazione in attesa del processo che dovrebbe iniziare entro la fine del 2023. L'accusa è pesantissima, violenza sessuale nei confronti di una ragazza nei locali di una discoteca di Barcellona a fine 2022. I fatti più che noti, con l'accusa che ha portato avanti la tesi dell'abuso da parte dell'ex stella verdeoro e con la difesa che ha provato a cavalcare la controffensiva del rapporto consensuale. Che al momento non ha portato alcun beneficio ad Alves.

Adesso, il cambio improvviso dell'avvocato difensore. Per alcuni è stato lo stesso Cristóbal Martell ad aver deciso di abbandonare il caso, ritenendolo una causa persa. Per altri, invece, la scelta ricaduta su Sanchez svela una precisa e forte decisione di affrontare il sempre più imminente processo con le carte migliori: è una esperta in diritto penale con un curriculum enorme, in cui non è sfuggita, tra le tante specializzazioni, quella per reati di violenza domestica.

Sarà lei dunque a prendere in mano il caso Alves, che continua a procedere verso il processo con il tribunale di Barcellona, ​​che sta raccogliendo gli ultimi documenti finali da parte dell'accusa per girarli poi a Inés Guardiola Sanchez che dovrà presentare la linea definitiva di difesa. Intanto, per i cultori del sospetto, l'ultimo post pubblicato dal fratello di Dani, Ney Alves, sui propri account su una foto di loro due insieme, confermerebbe la tesi dell'"abbandono" da parte di Cristóbal Martell: "Non smettere mai di credere in Dio, anche quando tutto intorno a te sembra andare in pezzi" ha scritto dopo la notizia diffusa del cambio di avvocato. "Conserva la preghiera. Dio apre la strada a coloro che non si arrendono nel mezzo della prova".