Quanto vale oggi Kalidou Koulibaly? Molto meno dei 100 milioni che due anni fa il Napoli avrebbe incassato se i club interessati al centrale senegalese (Psg, le due ‘torri' di Manchester United e City, Barcellona) avessero detto sì alle richieste del presidente, De Laurentiis. La crisi economica provocata dalla pandemia da Covid e le prestazioni in chiaro/scuro del calciatore hanno limato, e di molto, il prezzo del difensore che in azzurro arrivò perché lo volle Rafa Benitez nell'estate del 2014.

Lo prese dal Genk per una somma di 7.75 milioni e quando raccontò come si svolse la cosa non nascose lo stupore di allora: contattato al telefono, credeva fosse uno scherzo… Tutto vero ‘KK', come lo chiamano i tifosi partenopei, è divenuto poco alla volta una colonna della squadra, in particolare in quella di Maurizio Sarri. Assieme a Raul Albiol costituì una delle più forti coppie di centrali in Europa: l'esperienza, il senso della posizione e la regia dello spagnolo facevano il paio con la fisicità e la velocità del compagno di reparto.

Koulibaly ha un contratto fino al 2023 e uno stipendio netto di 6.5 milioni di euro. Difficile possa restare in azzurro in caso di mancata partecipazione alla Champions League per il secondo anno consecutivo. Senza quei capitali, contestualmente alla contrazione degli introiti, il club dovrà ridefinire gli aspetti economici della rosa per sgravare il bilancio, incassare risorse e ripartire con un nuovo ciclo. Chi può permettersi ‘KK'? Dalla Germania è il quotidiano tedesco ‘Bild' a spiegare che a fine stagione sarà il Bayern Monaco a tentare l'assalto al calciatore. Un club così importante, detentore in carica della Champions, ha ottimi argomenti di persuasione.

La stagione del difensore senegalese è in linea con quella controversa del Napoli. Il doppio cartellino giallo preso nel derby con il Benevento (in maniera abbastanza ingenua) e la squalifica caratterizzano il momento di difficoltà che ha coinvolto tutta la rosa a livello di concentrazione e di gioco. KK ha raccolto 28 presenze e segnato 1 gol (in Coppa Italia contro lo Spezia).