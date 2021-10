Curioso problema su DAZN: invece di Juventus-Alessandria spunta Forum di Canale 5 Ancora problemi per DAZN, questa volta però non legati a problemi di visione. Tutti gli abbonati che si sono sintonizzati sulla piattaforma streaming per assistere all’amichevole tra Juventus e Alessandria, si sono ritrovati invece a vedere Canale 5 e una puntata della popolare trasmissione Forum.

A cura di Marco Beltrami

Inaspettata sorpresa per gli abbonati DAZN. Tutti coloro i quali si sono connessi questa mattina alla piattaforma streaming per assistere all'amichevole tra Juventus e Alessandria, si sono ritrovati invece a vedere Canale 5. Per un problema tecnico, infatti invece delle immagini del derby piemontese, è andata in onda per oltre mezz'ora una puntata di Forum. La situazione è tornata alla normalità quando la sfida era già iniziata, con i tifosi delle due squadre molto arrabbiati.

Con il campionato di Serie A fermo ai box, spazio alle amichevoli come quella tra Juventus e Alessandria. Tifosi e appassionati si sono connessi dunque su DAZN per assistere al match che ha offerto a Max Allegri la possibilità di concedere minuti preziosi ai giovani, e ai brasiliani Kaio Jorge e Arthur, quest'ultimo in via di recupero dall'infortunio. Quando gli utenti hanno cliccato sulla diretta streaming del match sulla piattaforma e sulle app, ecco il colpo di scena con le immagini di Canale 5. Per un disguido di natura sicuramente tecnica, ecco è stata trasmessa una puntata di Forum, il celebre format condotto da Barbara Palombelli.

E l'inaspettato fuori programma è durato a lungo, circa mezz'ora. I tifosi di Juventus e Alessandria rimasti sintonizzati, hanno potuto vedere l'amichevole praticamente dal 14′ quando è stata ripristinata la corretta diretta e rimossa quella di Canale 5. Nel frattempo ancora una volta polemiche a non finire sui social, con tantissimi abbonati che hanno fatto sentire la propria voce a suon di tweet. Per ora nessuna comunicazione da parte dell'azienda che già nelle scorse settimane ha dovuto fare i conti con un altro problema ben più grave. Servizio indisponibile per tanti abbonati in occasione di Sampdoria-Napoli e Torino-Lazio, con DAZN che ha poi deciso di scusarsi per il disservizio con un mese di abbonamento gratuito.