Cucurella combina un disastro con lo sponsor Puma: scarpini nel cestino, poi cancella ma è tardi Marc Cucurella ha capito troppo tardi di aver combinato un disastro con il suo sponsor tecnico, la Puma: il terzino del Chelsea ha pubblicato una foto dei suoi scarpini nel cestino dell'immondizia, poi l'ha cancellata, ma ormai la pubblicità negativa era dilagata ovunque. L'azienda tedesca aveva appena lanciato questo nuovo modello in vista delle vendite di Natale.

A cura di Paolo Fiorenza

Marc Cucurella l'ha combinata grossa e potrebbe costargli più degli svarioni compiuti durante Tottenham-Chelsea, erroracci che sono costati due gol incassati alla squadra di Maresca, che tuttavia è riuscita alla fine ad imporsi con un rocambolesco 4-3 in casa degli Spurs, accreditandosi come principale rivale del Liverpool per il titolo della Premier League. Cucurella non ha trovato di meglio che prendersela con i suoi scarpini, cambiandoli a partita in corso e poi buttandoli nel cestino della spazzatura, con tanto di foto postata su Instagram. Una foto poi cancellata, quando si è reso conto di aver fatto una follia nei confronti della Puma, che quegli scarpini produce (sono il nuovo modello lanciato prima di Natale) e che per farli indossare al calciatore spagnolo gli paga una bella cifra. Quella foto si è trasformata in un disastro di marketing di proporzioni immani per il colosso dell'abbigliamento sportivo tedesco: uno dei suoi testimonial di punta si è trasformato nel peggior ambasciatore pubblicitario.

Gli scarpini indossati da Marc Cucurella nei primi minuti di Tottenham-Chelsea

Cucurella non riesce a stare in piedi con i nuovi scarpini del suo sponsor in Tottenham-Chelsea

La sequenza degli eventi è quasi comica, se non ci fossero in ballo cifre milionarie. La Puma aveva lanciato le sue scarpe da calcio ‘Future 8′ di nuova generazione giusto in tempo per le festività di Natale e i relativi regali. Essendo sponsor tecnico di Cucurella, l'azienda tedesca gli ha messo a disposizione gli scarpini prima per provarli in allenamento e poi per indossarli su un palcoscenico di enorme visibilità, l'attesissimo derby di Londra tra Tottenham e Chelsea, trasmesso in ogni angolo del pianeta domenica scorsa. Ma il 26enne esterno mancino, fresco campione d'Europa con la Spagna, ha avuto un inizio di partita disastroso, scivolando due volte e venendo punito in entrambe le occasioni dal Tottenham, portatosi subito in vantaggio 2-0 grazie alle conseguenti reti di Solanke e Kulusevski tra il 5′ e l'11'.

Cucurella si cambia gli scarpini dopo essere scivolato due volte all'inizio del match

Il terzino spagnolo getta gli scarpini nell'immondizia, poi capisce che ha fatto un disastro

Dopo il secondo scivolone, le telecamere hanno inquadrato Cucurella correre verso la linea laterale e poi cambiarsi le calzature, evidentemente ritenute colpevoli, indossando un altro paio di scarpini Puma. La partenza disastrosa è stata poi raddrizzata in corso d'opera dal Chelsea, che ha rimontato e vinto 4-3 grazie ai due calci da rigore da record di Cole Palmer. Ma il difensore spagnolo dopo il fischio finale aveva ancora in testa i suoi errori e allora ha pubblicato una storia su Instagram per scusarsi con tutti. Il problema è stato che la foto scelta come sfondo del messaggio "Sorry Blues" è stata quella degli scarpini ‘incriminati' buttati nel cestino dell'immondizia, come a voler significare che era colpa loro se era scivolato.

Il post su Instagram di Cucurella con gli scarpini nel cestino della spazzatura, poi cancellato

Resosi conto del gesto assurdo per un testimonial profumatamente pagato, Cucurella ha cancellato il post, ma ovviamente la foto era già finita ovunque sui social, veicolando una pubblicità negativa di proporzioni gigantesche per la Puma, proprio alla vigilia delle attese vendite di Natale e per il prodotto di punta appena lanciato al prezzo di 220 sterline in Inghilterra (265 euro al cambio). Gli scarpini sono pubblicizzati per essere il top in tre caratteristiche: adattabilità, movimento e controllo. Tutte qualità che Cucurella non ha mostrato mentre li indossava in Tottenham-Chelsea…