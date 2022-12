Cuadrado si diverte sulla neve con lo slittino, il video fa infuriare i tifosi della Juventus Juan Cuadrado nel mirino dei tifosi della Juventus: il calciatore colombiano, alle prese con un infortunio, pubblica foto e video sui social della sua vacanza in montagna e i tifosi bianconeri non gradiscono.

A cura di Vito Lamorte

Dopo Pogba, l'ira dei tifosi della Juventus si è riversata su Cuadrado. Il calciatore colombiano è stato preso di mira dai supporter bianconeri dopo aver postato sul suo profilo ufficiale di Instagram un video mentre si diverte sulla neve con lo slittino insieme alla moglie Melissa e ai figli Lucia e Lucas.

Il calciatore colombiano, che non ha partecipato ai Mondiali in Qatar, ha saltato le amichevoli contro Arsenal e Rijeka a causa di un problema al ginocchio ma le cattive notizie non sonno finite qui: il Panita, probabilmente non sarà a disposizione di Massimiliano Allegri per l'ultimo test contro lo Standard Liegi del 30 gennaio e nemmeno in occasione della ripresa del campionato in casa della Cremonese.

Il laterale bianconero ha deciso di godersi qualche giorno di relax in montagna con la famiglia, tra una corsa con lo slittino e qualche lezione di sci per i suoi figli ma dopo aver postato i video postati sui social è stato inondato di commenti negativi da parte dei fan della Vecchia Signora.

Cuadrado era reduce da una visita di controllo al J-Medical, che aveva constatato un prolungamento dei tempi di recupero rispetto a quanto prospettato: per questo motivo aveva scelto di passare qualche giorno insieme alla famiglia in montagna.

Si va dal classico "Ma non eri infortunato?" a "Mentre tutti sono alla Continassa tu te ne vai in montagna" oppure "Alla Juve fate le vacanze più lunghe di tutti", quest'ultimo sembra nascondere anche un riferimento a quanto accaduto a Pogba poche ore prima per lo stesso motivo.

Il calciatore francese aveva pubblicato una foto sui social che lo ritraeva sulle piste innevate e questo ha scatenato la rabbia dei tifosi bianconeri.

Pogba è fuori dall'inizio della stagione e non si è mai visto in campo con la maglia della Juventus quest'anno: il calciatore francese è stato costretto anche a saltare i Mondiali per questo problema al ginocchio destro. Alla ripresa della Serie A, Allegri non avrà ancora a disposizione l'ex Manchester United per non evitare "ricadute" ma, nel frattempo, i tifosi sembrano non avere più la pazienza di aspettarlo.