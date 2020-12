Severissima lezione per il Crystal Palace. La squadra di Hodgson è stata travolta in casa da un Liverpool in grande spolvero. La squadra di Klopp si è imposta addirittura per 7 a 0. Ovviamente protagonisti tutti gli uomini del tridente e cioè Salah, Firmino e Mané, a segno pure Henderson e Minamino.

Lezione di Klopp a Hodgson

Il Liverpool rappresenta il punto più basso della carriera di Roy Hodgson che non avrà mai un bel ricordo di questa squadra che oggi a Selhurst Park lo ha umiliato. I Reds, reduci dal 2-1 al Tottenham, si sono imposti per 7-0. La cosa incredibile è che i Reds hanno calciato in porta otto volte e hanno realizzato sette gol, e potevano essere otto lo stesso perché nel finale Tomkins ha rischiato un'autorete.

Apre Minamino, poi doppiette di Salah e Firmino

Minamino sblocca l'incontro al 4′. Il Crystal Palace ci prova in ogni modo, per buoni venti minuti è ampiamente padrone del campo, il Liverpool deve solo difendersi, lo fa con fatica e viene graziato un paio di volte. Quando si sbaglia nel calcio in genere si paga a caro prezzo e così nell'ultimo quarto d'ora Mané raddoppia e chiude il match Firmino. Il secondo tempo è travolgente per il Liverpool, disastroso per il Palace che non riesce a rispondere e subisce altre quattro reti. Tocca prima a Jordan Henderson, il prezioso capitano che non esulta, poi ancora al bomber Firmino, che dopo essersi sbloccato contro il Tottenham sembra il giocatore di prima, e poi ovviamente a Mohamed Salah, autore di una doppietta. L'egiziano ha segnato il gol più bello dei sette, con un tiro a giro ha messo il pallone nell'angolino ed ha incrementato il suo numero di gol con la maglia del Liverpool che sale così a 31 punti, in attesa dei risultati delle più dirette inseguitrici: Tottenham, Everton e Manchester City.