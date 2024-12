video suggerito

Crolla il soffitto durante la conferenza stampa, tutti illesi: paura a Sunderland Incidente durante la conferenza stampa a Sunderland, con un pezzo del soffitto che si è staccato cadendo a terra. Fortunatamente nessun ferito. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Lo Stadium of Light di Sunderland è stata la cornice di un curioso e pericoloso episodio. Nella pancia dell'impianto è andata in scena la classica conferenza stampa pre-partita, che però è stata interrotta da un incidente. Ad un certo punto è crollato il soffitto della stanza, fortunatamente in un punto dove non c'erano cronisti.

Crollo durante la conferenza stampa del Sunderland, paura per i giornalisti

Il manager della squadra di casa Regis Le Bris, stava parlando come sempre per fare il punto sul pareggio contro il Bristol City. Tutto sembrava procedere come sempre, e invece ecco il fuori programma. Ad un certo punto un pannello del soffitto si è staccato e si è distrutto al contatto con il pavimento. Probabilmente si è trattato di un pezzo di cartongesso per permettere anche l'impianto di aerazione.

Perché è caduto il soffitto in sala stampa

È subito calato il gelo in sala stampa dove al momento c'erano almeno 10 persone. Tutte però erano concentrate a sinistra, e nel punto in cui sono caduti i pezzi del soffitto non si è trovato nessuno. Ovviamente il filmato della scena è diventato virale, superando anche il milione di visualizzazioni. Non sono mancati anche i commenti ironici nei confronti del Sunderland e delle condizioni del suo impianto, soprattutto dopo che è arrivata la certezza che nessuno si era fatto male.

A cosa è dovuto questo episodio? Nelle ore successive all'incidente sono state approfondite le cause del crollo. Secondo il Sunderland Echo, tutto potrebbe essere legato ad una perdita al piano superiore. Una situazione che ha indebolito ovviamente la struttura che poi ha ceduto. Ora il club dovrà procedere a tutti gli interventi del caso, anche per evitare il riproporsi di questi incidenti. D'altronde una volta si è stati fortunati, due volte sarebbe difficile. Per ora conferenze stampa spostate in un'altra zona.