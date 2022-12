Cristiano Ronaldo va all’Al-Nassr e si smentisce dopo 7 anni: “Voglio chiudere con dignità” Cristiano Ronaldo è un nuovo giocatore dell’Al-Nassr e dopo l’annuncio ufficiale del suo ingaggio è tornata virale una sua intervista del 2015. Si è praticamente smentito dopo essersi anche scagliato contro Xavi e la sua scelta di giocare in Qatar.

A cura di Fabrizio Rinelli

Cristiano Ronaldo è diventato un nuovo giocatore dell'Al-Nassr. Il campione portoghese è stato ufficializzato nella notte scatenando lo stupore del mondo intero. In realtà era solo atteso l'annuncio del suo trasferimento dopo i rumors dell'immediato post Mondiale. CR7 verrà dunque ricoperto d'oro in Arabia Saudita con un accordo contrattuale firmato fino al 30 giugno 2025. In due anni guadagnerà cifre inimmaginabili per qualsiasi altra persona normale.Con una base di 75 milioni di dollari (70 milioni e rotti in euro) che rappresenta solo un terzo del totale pattuito dell'Al-Nassr, Cristiano Ronaldo beneficerà di una serie di bonus, benefit e accordi collaterali che lo porteranno a toccare quota 200 milioni di dollari a stagione (circa 190 milioni in euro).

Definirla una scelta di cuore e totalmente calcistica sarebbe come prenderci in giro. Difficile rinunciare a queste cifre a 37 anni. Cristiano Ronaldo però aveva sempre rinnegato di voler concludere la sua carriera in campionati del genere annunciando pubblicamente la sua volontà, già nel 2015, in un'intervista rilasciata al giornalista Piers Morgan, di voler chiudere "con dignità e ai massimi livelli". Oggi sta subendo l'effetto boomerang sui social con le sue parole che sono nuovamente tornate virali mettendo alla gogna il portoghese.

L'ex stella di Real Madrid, Juventus e Manchester United aveva già detto a Johnathan Ross nel 2015 che intendeva finire la sua carriera con un "buon club". Il portoghese ribadì con forza: "Nella mia mente, voglio finire ai massimi livelli – dichiarò Cristiano Ronaldo – Voglio finire con dignità, quindi con un buon club. Ciò non significa che andare in un posto come USA, Qatar o Dubai non vada bene, ma non mi vedo…”. Il giornalista tentò di incalzarlo ulteriormente: "E non lo vorresti per te? – chiese beccandosi la secca risposta di CR7 – No".

Oggi quelle parole stridono un po' con la sua volontà di voler concludere la sua carriera ai massimi livelli. Cristiano Ronaldo finirà in una squadra e in un campionato sicuramente non di un livello altissimo nonostante in rosa ci siano nomi abbastanza importanti protagonisti negli anni anche in Europa. Oltre a queste sue parole, sui social è diventata virale anche un'altra sua intervista in cui pubblicamente il portoghese rispose a distanza a Xavi che pure non aveva detto nulla di particolarmente inedito nel ritenerlo imparagonabile a Messi: un parere personale, tutto qui.

Eppure CR7 la prese male: "Io sono il giocatore più cercato su Internet – rispose Ronaldo – e quando Xavi parla di me cerca pubblicità. Ha vinto tutto ma nessun Pallone d'oro, io ne ho vinti tre. E lui sta giocando in Qatar. Anzi, non so neppure se sta giocando ancora". In questo modo ha voluto quasi ridicolizzare Xavi finito a Doha che poi sarebbe stato dopo 5 anni la sua prossima destinazione…