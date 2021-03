757, 767, 770. Semplici numeri che però hanno fatto e stanno facendo la storia del calcio mondiale. Sono i numeri che uniscono in un legame speciale e che mai si scioglierà Pelè e Cristiano Ronaldo, due fenomeni assoluti della storia del pallone. Che dopo Cagliari-Juventus e la tripletta di Cr7 si sono scambiati virtualmente il testimone del gol. ‘virtualmente' perché come ha scritto Pelè non si sono potuti incontrare fisicamente e perché lo scambio di affetto e complimenti è arrivato via social, online. Fatto sta che da questa sera Cristiano Ronaldo ha superato in modo chiaro e definitivo il record di gol segnati da Pelè.

A sottolineare il traguardo è stato per primo lo stesso ex Santos che si è congratulato con Cristiano per quanto ha fatto e sta facendo. "@cristiano, la vita è un volo in solitaria. Ognuno fa il suo viaggio. E che bel viaggio stai facendo!" ha scritto via social network Pelè a conclusione del successo della Juventus a Cagliari firmato Cr7. "Ti ammiro molto, mi piace guardarti giocare e questo non è un segreto per nessuno. Congratulazioni per aver battuto il mio record di gol nelle partite ufficiali. Il mio unico rimpianto è non averti potuto abbracciare oggi. Ma lascio questa foto in vostro onore, con grande affetto, come simbolo di un'amicizia che esiste da tanti anni."

A rispondergli, sempre via social e pochi istanti dopo, lo stesso Cr7 che ha anche voluto spiegare come il traguardo sia stato superato solamente ora. In un lungo post in cui il portoghese ha ricordato che per lui il primato di gol di Pelè non era 757 bensì 767, Cristiano Ronaldo ha anche sottolineato la correttezza dei numeri e delle imprese compiute dai singoli perché non "possiamo semplicemente cancellare la storia secondo i nostri interessi. Oggi, quando raggiungo il traguardo ufficiale di 770º gol nella mia carriera professionale, le mie prime parole vanno dritte a @pele."

Non c'è giocatore al mondo che non sia cresciuto ascoltando storie sui suoi giochi, i suoi obiettivi e i suoi successi, e io non faccio eccezione. E per questo motivo, sono pieno di gioia e orgoglio quando riconosco l'obiettivo che mi ha messo in cima alla lista dei gol del mondo, superando il record di Pelé, qualcosa che non avrei mai potuto sognare mentre crescevo da bambino di Madeira.

Cristiano Ronaldo chiude il post ringraziando chi lo ha seguito, gli è stato vicino e lo è ancora, rispondendo in modo indiretto alle critiche di chi lo vorrebbe quasi al capolinea: "Grazie a tutti coloro che hanno preso parte a questo fantastico viaggio con me. Credetemi, questa storia è ancora lontana dall'essere finita. Il futuro è domani e c'è ancora tanto da vincere per la Juventus e il Portogallo!"