Cristiano Ronaldo supera Ali Daei e diventa leggenda: 111 gol in Nazionale

Cristiano Ronaldo è diventato leggenda. Il portoghese ha messo a segno il gol numero 110 e 111 in Nazionale superando il precedente record di 109 stabilito dall'iraniano Ali Daei. Il fuoriclasse portoghese, già miglior marcatore europeo della storia, capace di eguagliare il record mondiale dello stesso Ali Daei agli ultimi Europei, ha realizzato la doppietta che vale il definitivo sorpasso nel corso della sfida contro l'Irlanda valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali 2022 che si disputeranno in Qatar.

Un record sensazionale per l'ormai ex attaccante della Juventus che aveva aperto questa sfida facendosi parare il rigore dal portiere dell'Irlanda Gavin Bazunu, un classe 2002 di proprietà del Manchester City ma che gioca con il Portsmouth, nella Serie C inglese. L'attuale stella del Manchester United, tornato ai Red Devils dopo 12 anni, si è poi vendicato nel secondo tempo quando ha messo a segno la doppietta che l'ha fatto entrare di diritto nella storia del calcio (se ancora ce ne fosse bisogno).

La doppietta da sogno di Cristiano Ronaldo che vale il record

Cristiano Ronaldo ha prima schiacciato in rete un colpo di testa pazzesco su assist di Guedes da destra. Il portoghese, con un'elevazione incredibile è riuscito a realizzare quel gol che tanto aspettava durante la partita e che Bazunu gli ha sempre negato. Anche pochi minuti prima del gol di Cristiano Ronaldo, il portiere irlandese si è superato con una parata favolosa respingendo il calcio di punizione calciato in maniera magistrale dall'attaccante del Manchester United.

Cristiano Ronaldo ha poi avuto un gesto di stizza nei confronti del pubblico presente allo stadio per essere stato troppo freddo durante la gara, colpevole di non aver sospinto come doveva il Portogallo. In realtà, il capitano dei lusitani, è sembrato nervoso anche nel primo tempo quando ha dato un buffetto ad O'Shea che sugli sviluppi del calcio di rigore per il Portogallo, ha spostato la palla dal dischetto. Ma nonostante questo CR7 è riuscito a rubare la scena a tutti. Nel finale di gara regala addirittura la vittoria al Portogallo con il gol decisivo che vale la vittoria contro l'Irlanda e soprattutto il record di 111 gol in carriera con la maglia della Nazionale. Ennesimo colpo di testa in area di rigore avversaria per scrivere la storia del calcio e diventare leggenda.