Cristiano Ronaldo pensa a Diogo Jota come se fosse vivo: orologio di lusso anche per lui

Cristiano Ronaldo ha avuto un pensiero bellissimo per il suo ex compagno di nazionale Diogo Jota, morto tragicamente lo scorso luglio, facendo avere alla sua famiglia un orologio di lusso personalizzato anche per lui, così come per tutti i calciatori del Portogallo che ha vinto la Nations League. La spesa complessiva è stata altissima.

Il Portogallo quest'anno ha trionfato nella Nations League, battendo la Spagna in finale ai calci di rigore l'8 giugno a Monaco di Baviera. In quel momento il calcio portoghese era immerso nella pura gioia, ma neanche un mese dopo un Paese intero sarebbe sprofondato nel dolore per la morte di Diogo Jota, in un incidente stradale in cui avrebbe perso la vita anche suo fratello (e calciatore pure lui) André Silva. Da allora sono passati quattro mesi e Cristiano Ronaldo non solo non ha dimenticato il suo vecchio compagno di nazionale, ma ha fatto realizzare anche per lui – come se fosse ancora vivo – l'orologio di lusso personalizzato che ha regalato a tutti i calciatori del Portogallo che hanno vinto la Nations League.

Cristiano Ronaldo e Diogo Jota con la maglia del Portogallo

Diogo Jota è stato un pezzo importante della squadra allenata da Roberto Martinez nel cammino verso il successo nella competizione, scendendo in campo sia nel girone dello scorso anno che nelle fasi finali del 2025: nella semifinale con la Germania e nella finale con la Spagna non era titolare, ma il Ct lo inserito in entrambe le partite per giocare gli ultimi minuti.

Il bel gesto di Ronaldo: l'orologio personalizzato per la vittoria in Nations League fatto avere alla famiglia di Diogo Jota

Ronaldo, che di orologi ne possiede oltre il concetto umano di lusso, ha deciso di far avere a tutti i suoi compagni un bel ricordo del trofeo vinto assieme e dunque ha regalato loro un orologio commemorativo personalizzato di grande valore, prodotto in edizione limitata da Jacob & Co.

Ronaldo solleva il trofeo della Nations League lo scorso giugno, al suo fianco c’è Diogo Jota

Ronaldo ha commissionato al celebre marchio di gioielleria, che è suo sponsor personale, anche l'orologio con il nome e il numero di Diogo Jota, che poi è stato consegnato alla sua famiglia. Tutti gli altri orologi sono stati dati ai calciatori del Portogallo prima della partita di qualificazione ai Mondiali contro l'Armenia – giocatasi il 16 novembre e finita 9-1 – in cui Cristiano era squalificato.

Una spesa complessiva enorme: Jacob & Co ha prodotto 35 esemplari dell'orologio commemorativo

Il prezzo degli orologi personalizzati non è stato rivelato, ma si stima che ammonti a diverse centinaia di migliaia di euro: si tratta quindi di un regalo complessivo davvero importante, che Ronaldo può peraltro fare a cuor leggero, visto che ha da poco sfondato il miliardo di patrimonio personale (è il primo calciatore a riuscirci).

Jacob&Co ha presentato sui propri social l'edizione personalizzata ‘Epic X UEFA Nations League 2025 Champions' dedicata alla squadra vittoriosa nella seconda competizione europea per nazionali. L'azienda ha prodotto 35 esemplari con "quadrante scheletrato, design personalizzato e stemma portoghese". L'orologio è stato descritto come "eccezionale come i campioni stessi". Non si può certo dire che CR7 sia taccagno…