Cristiano Ronaldo offende due ex bomber: "Piangerò perché due ratti mi hanno criticato?" Cristiano Ronaldo ha risposto sprezzante alle critiche di Gary Lineker ed Alan Shearer, pur senza nominarli: "Piangerò e poi finirò la mia carriera perché due ratti mi hanno criticato? Il mondo mi ama! I tifosi mi amano! Nessuno mi toglierà il mio risplendere perché due tizi della televisione mi hanno criticato".

A cura di Paolo Fiorenza

Venerdì Cristiano Ronaldo è rimasto a secco – per la prima volta in questa stagione, dopo aver segnato una rete a partita nelle prime quattro gare con l'Al Nassr e nelle prime due col Portogallo – in occasione della terza giornata della Saudi Pro League che ha visto la sua squadra ospitare l'Al Ahli. Il match si è concluso con un pareggio 1-1, acciuffato addirittura al nono minuto di recupero dall'Al Nassr, dopo che il vantaggio ospite era stato messo a segno dall'ex milanista Kessié. Prima della partita, Ronaldo è stato celebrato per il suo fresco traguardo dei 900 gol segnati in carriera, un momento che peraltro è già alle spalle del cinque volte Pallone d'Oro, che non fa mistero di puntare ai 1000. Con buona pace dei suoi critici, tra cui gli ex bomber dell'Inghilterra Lineker e Shearer, che liquida in maniera offensiva come "due ratti", pur senza nominarli.

Le critiche di Lineker e Shearer a Cristiano Ronaldo

Tutto nasce dalle feroci critiche ricevute da Ronaldo durante gli ultimi Europei, deludenti sia per il Portogallo che per lui, tornato dalla competizione senza neanche un gol realizzato. In particolare in molti hanno deplorato – e alcuni deriso – il suo comportamento nel match contro la Slovenia, quando ha pianto in campo dopo che si era fatto parare un rigore da Oblak nei tempi supplementari degli ottavi di finale. Tra gli altri, Gary Lineker e Alan Shearer hanno ridicolizzato quel momento del campione di Madeira nel loro podcast, ‘The Rest Is Football', in un episodio intitolato ‘The Ronaldo Show'. Lineker ha paragonato la reazione di Ronaldo a quella di uno scolaro frustrato, mentre Shearer lo ha accusato di avere un ego smisurato.

Cristiano Ronaldo in lacrime dopo aver fallito il rigore contro la Slovenia agli Europei

Ronaldo offende chi ha osato biasimarlo: "Due ratti"

Parole che Cristiano si è evidentemente segnato ed alle quali ha risposto in una conversazione col suo ex compagno di squadra al Manchester United Rio Ferdinand. L'ex Real e Juve ha affermato che le sue lacrime non erano guidate dall'ego e ha definito i suoi detrattori come "freddi di cuore" e "stupidi" per non essere riusciti a comprendere le sue emozioni: "Non sanno niente – si è accalorato – È molto più facile criticare che apprezzare. Sappiamo come funziona la stampa, se parli positivamente non vende niente, devi parlare negativamente. È normale. E se parli di Cristiano, finisci in prima pagina perché sono il tizio più seguito al mondo".

Gary Lineker e Alan Shearer sono due apprezzati opinionisti televisivi

Poi Ronaldo è sembrato rivolgersi – è la ricostruzione dei media britannici – specificatamente a Lineker e Shearer, non certo gli ultimi arrivati ma attaccanti che hanno scritto pagine importanti della nazionale inglese a suon di gol (rispettivamente 48 e 30 reti) e che oggi lavorano come opinionisti molto seguiti in TV. Cristiano ha ringhiato sprezzante: "Cosa farò? Piangerò e poi finirò la mia carriera perché due ratti mi hanno criticato? Il mondo mi ama! I tifosi mi amano! Questa è la mia motivazione. Nessuno mi toglierà il mio risplendere perché due tizi della televisione mi hanno criticato".