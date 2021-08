Cristiano Ronaldo non partecipa all’amichevole con l’Under 23: il motivo dell’assenza di CR7 Cristiano Ronaldo non parteciperà all’amichevole in famiglia della Juventus contro l’Under 23. Per il fuoriclasse portoghese lavoro differenziato in vista dell’esordio in campionato a Udine ma è inevitabile che i pensieri vadano anche alle voci di mercato che hanno riguardato il cinque volte Pallone d’Oro negli ultimi giorni.

A cura di Vito Lamorte

Cristiano Ronaldo non parteciperà all’amichevole in famiglia della Juventus contro l'Under 23. Il portoghese non andrà nemmeno in panchina perché, secondo quanto è stato detto dalla società, sta sostenendo un programma personalizzato in vista dell'inizio del campionato. CR7 è alle prese con un piano di lavoro cucito su lui per arrivare al meglio all'esordio nella Serie A 2021-2022 di domenica in casa dell'Udinese: lo stesso discorso vale anche per Juan Cuadrado, Mattia Perin e Kaio Jorge; oltre al neo acquisto Manuel Locatelli.

Inevitabili, però, i pensieri sullevoci di mercato che hanno riguardato il cinque volte Pallone d'Oro negli ultimi giorni. Ronaldo nel giro di poche ore è stato accostato prima al Real Madrid e poi al Manchester City: nel primo caso è arrivata la smentita di Carlo Ancelotti, che era stato tirato in ballo nella trattativa per riportare CR7 in Spagna da un giornalista molto vicino all'entourage di Cristiano; mentre dal club inglese non c'è stata nessuna reazione. Si è parlato molto della situazione del lusitano in queste settimane e tutti questi rumors sul suo futuro hanno provocato un sussulto anche nel calciatore, che poche ore fa ha risposto su Instagram in maniera indispettita. Il portoghese, però, non ha nominato mai la Juventus nella sua ultima uscita pubblica e, di fatto, non ha escluso nulla per il suo futuro.

Le tante voci su un suo possibile addio alla Juve circolano da aprile ma non c'è mai stato nulla di concreto: Jorge Mendes avrebbe fatto un giro tra alcuni club papabili per accogliere CR7 ma la situazione economica e le singole scelte non hanno portato a nessuna novità. Ronaldo ha un altro anno di contratto con la Juve e, al momento, sembra destinato a portare a termine il suo impegno preso nell'estate del 2018. Il mercato ci ha abituato a ogni tipo di cambiamento e le vicende economiche dei club di questi tempi possono portare a repentini dietrofront ma appare difficile vedere una multinazionale come CR7 spostarsi da un giorno all'altro.