Cristiano Ronaldo non ne vuole sapere di giocare con l’Al Nassr: Benzema ha peggiorato le cose

Il caso Cristiano Ronaldo all’Al Nassr è rientrato? La risposta è no stando alle indiscrezioni delle ultime ore. I contenuti postati dall'attaccante portoghese sul ritorno agli allenamenti con il club sembravano presagire la possibilità di rivederlo in campo nel delicato confronto contro l'Al Ittihad. E invece niente di fatto, perché CR7 salterà anche il prossimo match pur essendo perfettamente abile e arruolabile, libero dagli infortuni. Una scelta figlia della sua presa di posizione polemica nei confronti del fondo sovrano che gestisce diversi club in Arabia.

Cristiano non giocherà un'altra partita con l'Al Nassr

Ronaldo non ha gradito il fatto che il suddetto fondo PIF, abbia dato più sostegno agli altri suoi club e non all'Al Nassr, quasi penalizzato nell'ultimo mercato. A quanto pare l'ex di Manchester United, Juventus e Real Madrid non ha gradito il trasferimento di un campione che conosce bene come Karim Benzema nella capolista Al Hilal. La squadra di Inzaghi che è prima in classifica si è rinforzata e non poco grazie alla gestione del governo saudita, al contrario dell'Al Nassr che ha visto arrivare solo Haydeer Abdulkareem, 21enne centrocampista iracheno.

Benzema esordisce con una tripletta all'Al Hilal

Perché dunque le altre società si sono rinforzate e quella di Ronaldo in piena lotta per il titolo no? Domande senza risposta che hanno spinto Cristiano alla protesta silenziosa, e alla "sparizione", con buona pace dello stipendio da 500.000 sterline al giorno. E sicuramente non ha fatto piacere al sempreverde bomber l'esordio di Benzema con l'Al Hilal: tripletta per l'ex compagno ai tempi del Real Madrid nella rotonda vittoria per 6-0 che ha interrotto la striscia di tre pareggi di fila.

La rabbia di Cristiano Ronaldo

E così Ronaldo non ci sarà venerdì sera in un match cruciale come quello contro l'Al Ittihad, in cui una vittoria sarebbe fondamentale per mettere ulteriore pressione alla capolista. Stando a quanto riportato da Fabrizio Romano, Cristiano Ronaldo è molto arrabbiato e "turbato" dalla situazione e per questo non ha intenzione di giocare.