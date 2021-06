"Qual è il calciatore più forte in Serie A? Non Cristiano Ronaldo, ci sono giocatori molto più forti di lui. Ad esempio il più forte con cui ho giocato che è senza dubbio Muriel". Parola di Ruslan Malinovskyi. Le dichiarazioni del trequartista dell'Atalanta al canale Youtube Вацко Live faranno molto discutere ma il calciatore ucraino è parso molto sicuro della sua posizione. Intervistato sulla propria esperienza nel campionato italiano, il numero 18 della Dea, che ha chiuso la stagione in crescendo e ora si prepara per gli Europei con la sua nazionale.

Il trequartista dell'Atalanta è stato nominato migliore giocatore del mese di maggio in Serie A e il suo bilancio finale è stato di 43 presenze, 10 gol segnati e 12 assist ma non si può non notare come il livello delle sue prestazioni sia aumentato soprattutto nella seconda fase della stagione. Gli ultimi mesi dell'annata calcistica sono stati davvero impressionanti per continuità di giocate e per come Ruslan ha trovato le giocate decisive.

Il calciatore classe 1993 ha utilizzato parole d'elogio per il compagno di squadra colombiano Luis Muriel: "È un giocatore incredibile. E se le cose fossero andate un po' diversamente avrebbe giocato per una squadra come il Barcellona. Strano non sia accaduto, forse è stata colpa del carattere. Ma Muriel è sempre sorridente. L'anima dello spogliatoio".

Infine Malinovskyi ha rivelato un retroscena sul suo arrivo all'Atalanta e su una squadra che prima di quella bergamasca aveva messo gli occhi su di lui: "C'era anche la Sampdoria su di me in precedenza, ma al tempo avevo dei problemi, l'Atalanta era più determinata a chiudere e con la Samp ci sono stati contatti fino a un certo punto". Prima però del suo arrivo in nerazzurro dal Genk nell'estate del 2019, il club ligure aveva provato a portarlo in Serie A ma venne bruciato dai bergasmachi.