Cristiano Ronaldo fa una richiesta assurda all’avversario, deve salirgli sulla schiena: finale caldo

Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita è sempre oggetto delle speciali attenzioni dei suoi avversari. Un copione che si è ripetuto anche in occasione del match tra Al Nassr e Al-Tawoon, quando il finale con il risultato in bilico è stato concitato. Il campione portoghese infatti è stato circondato dagli avversari, dopo uno scambio di provocazioni anche a suon di gesti plateali. Ronaldo non si è infatti tirato indietro e alla fine ha esultato in faccia a tutti.

Cristiano Ronaldo circondato dagli avversari nel finale di Al Nassr-Al Tawoon

Negli ultimi minuti del match e con il risultato di 1-0, Cristiano ha cercato di far scorrere il tempo con mestiere fronteggiando però la marcatura stretta dei giocatori dell'Al-Tawoon. Uno di questi, Waleed Al Ahmad, ha iniziato a battibeccare con l'ex di Real Madrid, Manchester United e Juventus. Le telecamere hanno mostrato che CR7 prima ha invitato a tacere l'avversario portandosi il dito davanti alla bocca e poi con la mano ha fatto il classico cenno dello stare calmo, con tanto di "calma" urlato.

Il gesto provocatorio di Ronaldo al difensore avversario

A prendere le difese del difensore, ci ha pensato un compagno di reparto che si è avvicinato a Ronaldo sussurrandogli qualcosa con un colpetto sul petto. La reazione del portoghese è stata curiosa: ridendo ha invitato Muteb Al Mufarrij a salirgli sulla schiena. Visto che il difensore lo marcava in modo molto duro e ravvicinato, allora provocatoriamente Ronaldo gli ha chiesto di mettersi "a cavallo". Quando un altro giocatore ha chiesto chiarimenti, l'attaccante dell'Al Nassr ha provato a battere un cinque, dopo avergli allontanato la mano.

Mentre i giocatori litigavano, è arrivato il fischio finale con Cristiano Ronaldo che si è lasciato andare ad un'esultanza feroce con tanto di urla e pugnetti. Il tutto in faccia anche agli avversari che hanno cercato il confronto, questa volta però senza ricevere "soddisfazione". Com'è andata a finire? Con il lusitano che ha invitato i tifosi ad alzare i decibel sugli spalti. L'ultima provocazione prima del rientro negli spogliatoi. E ora la vetta per l'Al Nassr è distante 5 punti.