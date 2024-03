Cristiano Ronaldo fa una figuraccia per imitare Ronaldinho: l’elastico è ridicolo, la palla protesta Serata molto difficile per Cristiano Ronaldo, sconfitto col suo Al Nassr nella gara di andata dei quarti di finale di Champions League asiatica. Il 39enne portoghese è stato innervosito dai tifosi dell’Al Ain coi soliti cori inneggianti a Messi ed è stato poi ridicolizzato sui social per un tentativo fallimentare di ‘elastico’ alla Ronaldinho. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

32 CONDIVISIONI condividi chiudi

Non è stato un lunedì da ricordare per Cristiano Ronaldo, battuto in trasferta col suo Al Nassr nell'andata dei quarti di finale di Champions League asiatica dalla squadra emiratina dell'Al Ain. Un 1-0 non preventivato (i bookmakers davano favorita la formazione saudita), che lascia tutto aperto in vista del ritorno in programma a Riad tra una settimana, ma che ha fatto ingoiare tanto veleno a Ronaldo. Il 39enne campione portoghese non ci sta mai a perdere ed è stato ancora una volta fatto oggetto dei cori che più odia, quelli inneggianti al suo eterno rivale Leo Messi. Cristiano non è riuscito a incidere sul match ed è anche stato ridicolizzato sui social per un tentativo di ‘elastico' alla Ronaldinho finito in maniera fallimentare.

Non è un bel momento per Ronaldo, reduce dalla squalifica di una giornata per il gesto osceno rivolto ai tifosi dell'Al Shabab che lo aveva costretto a saltare l'ultima partita di campionato pareggiata inopinatamente dall'Al Nassr 4-4 contro il fanalino di coda Al Hazm. Un risultato che riduce al lumicino le possibilità del club allenato da Luis Castro di rimontare sull'Al Hilal capoclassifica della Saudi Pro League, che a 12 partite dalla fine ha 9 punti di vantaggio sulla squadra di CR7.

A questo punto le fiches dell'Al Nassr e di Ronaldo sono tutte puntate sulla vittoria della Champions asiatica, ma il cammino finora trionfale nella competizione ha conosciuto ieri il primo stop negli Emirati: l'Al Ain si è imposto 1-0 grazie alla rete segnata da Rahimi al 44′ e la sconfitta è stata resa ulteriormente amara dall'espulsione di Laporte in pieno recupero.

Leggi anche Cristiano Ronaldo diventa uno zimbello sui social per i suoi tentativi di dribbling: tutti falliti

Quanto a Cristiano, ormai i tifosi avversari sanno come fallo innervosire, per non dire imbestialire: è sufficiente inneggiare a Messi dagli spalti. Il copione è andato in scena anche stavolta e le telecamere hanno colto il portoghese scuotere la testa in segno di frustrazione mentre rientrava negli spogliatoi per l'intervallo.

Le cose non sono andate meglio per lui quando ha provato ad eseguire una giocata che Ronaldinho effettuava a regola d'arte, l'elastico, dopo un doppio passo. L'esito è stato davvero pessimo: il pallone ha protestato a modo suo, andandosene per i fatti suoi e lasciando Ronaldo a girare su stesso alla ricerca del medesimo.

I tifosi dell'Al Ain faranno meglio tuttavia a non contare su un Ronaldo così sotto tono anche nel match di ritorno. Pur col tassametro che corre e segna 39 anni, il campione portoghese anche in questa stagione ha un ruolino strepitoso in fatto di gol segnati: siamo a 22 reti in 20 partite di campionato e 5 in 7 di Champions. Un cippino sul fatto che possa marcare al ritorno lo metteremmo, vedendo come ha salutato a fine partita il pubblico di casa: "Ci vediamo a Riad…".