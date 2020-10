Auguri da un mito all'altro, da Cristiano Ronaldo a Diego Armando Maradona. L'occasione è data dal compleanno del Pibe de Oro, 60 anni, con i festeggiamenti di tutto il mondo del calcio per uno dei suoi campioni assoluti, che ancor oggi appare per molti incontrastato. A dedicargli un particolare augurio anche il fuoriclasse portoghese che ha approfittato delle pagine di ‘France Football' per celebrare a suo modo il ‘Diez' come il più grande. Sebbene in passato non sia sempre stato così.

Le parole di Cr7 per il compleanno di Maradona sono state di assoluta e incondizionata stima: "Auguro a Diego un buon sessantesimo compleanno – ha rilasciato sulle pagine di France Football – Voi dite che lui ha dichiarato che io lo faccio sognare? Bene, sappiate che anche lui mi ha fatto sognare. È stato un giocatore assolutamente incredibile, tutto il mondo lo sa. Quello che faceva palla al piede sul campo, è quello che sognano di fare un giorno tutti i bambini che giocano al calcio".

Non si può essere che d'accordo nel ricordo di Cristiano Ronaldo verso Diego Armando Maradona, certo, ma non si può dimenticare il diverso pensiero del portoghese nel recente passato. In altre occasioni proprio il fuoriclasse oggi alla Juventus, si proclamò senza veli "il migliore di tutti i tempi", scatenando anche le piccate risposte dello stesso Maradona. Un confronto a distanza tra due campioni che non hanno mai voluto essere secondi a nessuno. Erano i tempi dei Palloni d'Oro assegnati a Cristiano e a Messi, quando in occasione del quinto conquistato, Cristiano Ronaldo ruppe ogni indugio in modestia e se ne uscì con una frase ad effetto: "Sono il migliore".

Addio a Maradona, a Pelè, allo stesso Messi. Diego Armando, però, non si fece pregare facendo recapitare a Cr7 la sua colorita risposta: "Cristiano Ronaldo si definisce il più grande di sempre? Ditegli di non dire c…te. Nel mio poco che ho potuto vedere potrei citare Di Stefano, Cruijff, Messi e – ovviamente – anche Cristiano Ronaldo".

Un ‘ridimensionamento' immediato da parte del ‘Diez' che poi precisò il suo pensiero anche sui Palloni d'Oro vinti in carriera dal portoghese: "Se ai miei tempi ci fosse stata la possibilità anche per i giocatori sudamericani, oggi ne avrei molti di più di Messi e di Ronaldo". Piccole schermaglie tra fuoriclasse immensi, dimenticate nel giorno del 60° compleanno di Maradona. Fino al prossimo trofeo alzato al cielo e alla prossima scomoda dichiarazione.