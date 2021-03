Cristiano Ronaldo eletto MVP della stagione 2019/2020, miglior giocatore in assoluto della Serie A, un riconoscimento che conferma le qualità in campo del portoghese della Juventus. Omaggiato del titolo al Gran Galà del Calcio, Cr7 ha voluto esternare tutta la propria felicità anche sulle pagine social, in cui ha scritto un lungo post in lingua italiana. Che ha il significato dell'enorme ringraziamento del campione juventino a tutto l'entourage bianconero ma che ha lasciato più di una perplessità all'interno del mondo bianconero, con molti tifosi che hanno interpretato il tutto quasi fosse un addio anticipato.

Per comprendere al meglio lo stato d'animo dei tifosi bianconeri sul post di Cr7, bisogna riavvolgere il nastro dei recenti fatti: in primo luogo, l'eliminazione dalla Champions League avvenuta per il terzo anno consecutivo da quando c'è il portoghese, senza nemmeno sfiorare l'idea di una finale; in secondo luogo, le voci che si sono moltiplicate dalla Spagna, e non solo, su un suo imminente addio a fine stagione e il ritorno – clamoroso – al Real Madrid.

Il tutto ha aperto, ovviamente, il baratro nei tifosi juventini che proprio in Cr7 confidavano per il riscatto europeo e adesso temono che, con un anno in anticipo rispetto al contratto, il portoghese ritenga conclusa la sua avventura in Italia. Ma perché nel post di Ronaldo, molti hanno intravisto un addio? Facile a dirsi, basta riportare la conclusione di quanto apparso sui social: "Desidero promettere a tutto l’universo bianconero che continueremo a lavorare fino all’ultimo giorno perché possiamo ancora, tutti insieme, avere motivi per celebrare questa stagione".

Un commiato che potrebbe avere l'intento semplice della voglia di riscatto e dell'orgoglio di dare battaglia all'Inter per strappargli il tricolore che molti già stanno cucendo sul petto dei giocatori di Conte. Eppure, per molti, la mancanza di riferimenti al futuro bianconero al di là di giugno ha lasciato presagire che per Ronaldo questa sia stata considerata – dopo la notte con il Porto in Champions League – l'ultima stagione da vivere in Italia.

Non ci si aspettava di certo alcuna smentita alle tante voci, ma nemmeno un silenzio assoluto sull'argomento, fomentando illazioni e supposizioni di un matrimonio conclusosi in anticipo. Al di là di un ‘formale' "fino alla fine", un atto dovuto più che sentito, da parte del giocatore portoghese. Ovviamente, il tempo dirà chi ha ragione e a giugno si saprà qualcosa in più sul destino di Cr7 e della Juventus. I fatti dicono che il contratto ha scadenza 2022, che Ronaldo è ancora una volta l'MVPdella Serie A. Il resto – al momento – restano supposizioni, sogni o semplici timori