Cristante riceve un pizzino da Mourinho durante la partita: è la mossa che porta alla vittoria Durante il secondo tempo Kristensen consegna nelle mani di Cristante un bigliettino con le direttive di Mourinho: è la staffetta che fa fare scacco matto ai giallorossi.

A cura di Ada Cotugno

Nell'epoca dei social, delle comunicazioni immediate e degli smarphone c'è ancora spazio per i pizzini scritti a mano. Soprattutto in campo, dove la tecnologia non può varcare le linee bianche del prato: è il metodo di comunicazione più "vecchio" tra l'allenatore e i suoi giocatori, lontano dal frastuono delle indicazioni urlate ai quattro venti.

Ed è anche il modo in cui José Mourinho ha deciso di svoltare la partita della sua Roma contro il Frosinone. Un bigliettino solo, consegnato nelle mani di Bryan Cristante, e che ha consentito ai giallorossi di reggere l'onda d'urto e andare a segnare il secondo gol, quello che ha messo in ghiaccio il risultato.

Il postino speciale per la sera dell'Olimpico e Kristensen, uno degli ultimi arrivati in casa giallorossa, ma a far scattare il sistema di consegna a mano è l'inconsapevole Karsdorp: alla sua prima partita da titolare in stagione l'olandese viene richiamato in panchina al 70′ per lasciare posto al suo collega danese.

Al momento del cambio parte la staffetta, con il foglio di carta ben arrotolato che passa nelle mani del nuovo entrato che come prima missione ha il compito di consegnarlo a Cristante senza essere intercettato dagli avversari. Le telecamere di DAZN riprendono tutto il processo, andato a buon fine senza particolari problemi.

Il centrocampista riceve il biglietto di Mourinho con il messaggio ben preciso: non ci è dato sapere il suo contenuto, che Cristante legge con molta attenzione e con il volto serio. Assimila le informazioni e poi, per evitare che possano essere lette anche dai giocatori del Frosinone, si infila il pizzino nei calzettoni per tenerlo al sicuro.

È molto probabile che quel bigliettino contenga le nuove direttive della difesa: poco prima infatti, sull'1-0 per la Roma, Di Francesco aveva mandato in campo Caso e Cheddira, due giocatori che avrebbero potuto mettere in difficoltà la retroguardia giallorossa in un momento molto delicato.

Con il pizzino Mourinho ha così potuto dare a Cristante informazioni essenziali senza essere ascoltato dalle orecchie indiscrete degli avversari. Alla fine la sua tattica ha avuto effetto perché la Roma non ha subito il contraccolpo del Frosinone ed è riuscita anche a segnare il secondo gol, vincendo c0sì la partita.