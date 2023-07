Cristante e Spinazzola coinvolti in una rissa per colpa di un amico: “Da dove c***o venite?” Spinazzola e Cristante coinvolti in una rissa a Forte dei Marmi per colpa di un amico: la Roma ha fatto sapere che i due calciatori sarebbero intervenuti per calmare la situazione, provando semplicemente a evitare che gli animi si scaldassero.

A cura di Vito Lamorte

Nelle ultime ore si è parlato molto di un episodio che ha visto coinvolti i giocatori della Roma, Bryan Cristante e Leonardo Spinazzola, a Forte dei Marmi. I due atleti stavano trascorrendo le ultime ore di vacanza prima di aggregarsi al gruppo già riunito a Trigoria agli ordini di José Mourinho ma qualcosa non è andato per il verso giusto: i due si sono ritrovati in una rissa per colpa di un amico e sui social è stato subito diffuso un video della vicenda

I due giallorossi, insieme ad un gruppo di amici, sono stati coinvolti in una lite e della situazione si può trovare ancora il video su Tik Tok, diventato virale, un cui si vedono i due giocatori insieme agli amici, discutere con un uomo che accusa urlando alcuni componenti del gruppo di aver fatto bisogni sulla porta di un'abitazione.

@forzaromainfo Cristante e Spinazzola, probabilmente per difendere un amico, sono stati coinvolti in una forte discussione nelle strade di Forte dei Marmi con un uomo che si rivolge in maniera molto accesa nei confronti di Cristante e intorno un gruppo di persone che hanno cercato di calmarlo. #ASRoma #Spinazzola #Cristante #ForteDeiMarmi ♬ suono originale – Forzaroma.info

"Pisciate davanti alla sua porta e mi fate la predica, ma da dove c**zo venite?": questa è una delle frasi più chiare che si sentono urlare all’uomo, forse intervenuto in difesa di un vicino di casa, nei confronti della comitiva che comprende anche Cristante e Spinazzola. Il video dura pochi secondi ma non dovrebbero esserci state altri momenti di tensione.

Un episodio su cui è intervenuta la stessa Roma, che ha fatto sapere che non ci sarebbe stata alcuna rissa e che Spinazzola e Cristante sarebbero intervenuti per calmare una situazione di nervosismo che aveva coinvolto l'uomo che urlava nel video e un amico dei due romanisti, provando semplicemente a evitare che gli animi si scaldassero troppo: "Cristante e Spinazzola erano intervenuti per calmare una situazione di nervosismo che aveva coinvolto quel ragazzo e un loro amico, come si vede dal video non è successo nulla. Hanno semplicemente provato a evitare che gli animi si scaldassero troppo".

Oggi i due calciatori si aggregheranno al gruppo e saranno di nuovo al lavoro a Trigoria agli ordini di Mourinho per preparare la nuova stagione.